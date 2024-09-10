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Экс-министру обороны Казахстана Токпакбаеву присвоили звание "Халық қаһарманы"

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Сат Токпакбаев
Сат Токпакбаев. Фото: almaty.tv

Бывшему министру обороны Казахстана Сату Токпакбаеву присвоили звание "Халық қаһарманы". Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, указом главы государства за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан государственному деятелю Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Согласно информации на портале ИПС "Юрист", Сат Токпакбаев родился 17 сентября 1939 года в Алма-Атинской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Высшую школу № 302 КГБ СССР в Минске и Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР.

Имеет звание генерал-полковника.

В разные годы занимал должности следователя прокуратуры, начальника УКГБ-УКНБ по Алматы и Алматинской области, первого заместителя председателя КНБ РК, начальника Службы охраны президента РК.

С 1993 по 1995 год возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана.

С 1995 по 1999 год был Командующим Республиканской гвардией Казахстана.

1999-2001 год – министр обороны Республики Казахстан.

Позже занимал посты советника президента РК и главы Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при президенте РК.

Помимо этого, Токпакбаев был депутатом мажилиса парламента IV созыва.

Отметим, звание "Халық қаһарманы", согласно закону о государственных наградах, – знак высшей степени отличия, который присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.

Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159434-eks-ministru-oborony-kazahstana-tokpakbaevu-prisvoili-zvanie-haly-a-armany/

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