Экс-министру обороны Казахстана Токпакбаеву присвоили звание "Халық қаһарманы"

Бывшему министру обороны Казахстана Сату Токпакбаеву присвоили звание "Халық қаһарманы". Соответствующий указ подписал Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Telegram-канал пресс-службы президента, указом главы государства за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан государственному деятелю Токпакбаеву Сату Бесимбаевичу присвоено звание "Халық қаһарманы" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".

Согласно информации на портале ИПС "Юрист", Сат Токпакбаев родился 17 сентября 1939 года в Алма-Атинской области.

Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, Высшую школу № 302 КГБ СССР в Минске и Высшую дипломатическую школу Министерства иностранных дел СССР.

Имеет звание генерал-полковника.

В разные годы занимал должности следователя прокуратуры, начальника УКГБ-УКНБ по Алматы и Алматинской области, первого заместителя председателя КНБ РК, начальника Службы охраны президента РК.

С 1993 по 1995 год возглавлял Комитет национальной безопасности Казахстана.

С 1995 по 1999 год был Командующим Республиканской гвардией Казахстана.

1999-2001 год – министр обороны Республики Казахстан.

Позже занимал посты советника президента РК и главы Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими при президенте РК.

Помимо этого, Токпакбаев был депутатом мажилиса парламента IV созыва.

Отметим, звание "Халық қаһарманы", согласно закону о государственных наградах, – знак высшей степени отличия, который присваивается за выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, ратные подвиги во имя ее свободы и независимости.

Лицам, удостоенным звания "Халық қаһарманы", вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден "Отан".