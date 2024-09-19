Токаев после серии перестановок принял новых руководителей силовых структур

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных заместителей руководителей силовых структур, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев принял первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Али Алтынбаева. Кроме того, он принял заместителя председателя КНБ - начальника Службы антитеррора Бакытбека Рахымбердиева и заместителя МВД - главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова.

"В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств", - сообщили в Акорде.

Напомним, сегодня Токаев также провел встречу с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, а также дал ему ряд поручений.

Накануне сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел перестановки в силовых ведомствах. Тогда был назначен главнокомандующий Нацгвардией Ансаган Балтабеков.

Также мы писали, что Бакытбек Рахымбердиев был назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности.

До этого Али Алтынбаев был назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.