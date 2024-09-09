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Токаев дал новые поручения премьер-министру Бектенову

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Олжас Бектенов и Касым-Жомарт Токаев
Олжас Бектенов и Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова с отчетом по ряду вопросов, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, Олжас Бектенов отчитался о социально-экономической ситуации в стране, ходе уборочной кампании и темпах восстановления жилья в регионах, пострадавших в результате паводков:

  • в этом году основными драйверами экономического развития стали обрабатывающая промышленность и строительная отрасль;
  • в сельском хозяйстве также наблюдается значительный рост. По основным зерновым культурам по стране убрано порядка 4,5 млн га, или 27%;
  • при средней урожайности 15 центнеров с гектара намолочено около 6,6 млн тонн зерна, что выше показателей прошлого года на 40%;
  • отгрузка удешевленного дизельного топлива ведется согласно графику.

Также премьер-министр проинформировал президента об обеспечении жильем пострадавших от паводков жителей:

  • 7 463 семьям было предоставлено новое жилье;
  • на завершающей стадии строительства находятся 479 домов. Кроме того, компенсация на ремонт была выплачена 9 171 семьям.

По итогам встречи глава государства, подчеркнув важность проводимой работы, дал ряд поручений по дальнейшему социально-экономическому развитию страны.

Добавим, ранее Токаев провел заседание Совета безопасности. Президент заслушал доклады заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Нурлана Байбазарова, министра обороны Руслана Жаксылыкова, министра промышленности и строительства Каната Шарлапаева по вопросам реализации мер укрепления обороноспособности страны.

Также сегодня состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана - Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы.

Еще Касым-Жомарт Токаев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана – глава Казахстана направил коллеге телеграмму.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2159197-tokaev-dal-novye-porucheniya-premer-ministru-bektenovu/

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