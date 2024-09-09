Ликвидировать разливы нефти будет новая госкомпания в Казахстане

В Казахстане создано акционерное общество, которое будет отвечать за осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти, передает NUR.KZ. Документ опубликован в ИС "Юрист".

Правительство Казахстана приняло постановление от 29 августа 2024 года о создании акционерного общества.

"Создать акционерное общество "Теңіз жасағы" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Определить основным предметом деятельности общества осуществление оперативных действий по ликвидации разливов нефти", - говорится в документе.

Уставной капитал общества будет формироваться за счет республиканского имущества.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", акционерным обществом признается юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения средств для осуществления своей деятельности.

Общество обладает имуществом, обособленным от имущества своих акционеров, и не отвечает по их обязательствам. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах своего имущества.

В августе сообщалось, что в Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора. Тем не менее исключения составляют: необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", особые случаи по прямым поручениям президента РК.