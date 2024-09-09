Новый комитет создали в Казахстане

При Министерстве туризма и спорта создали новый госорган - Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи, передает NUR.KZ. Постановление правительства опубликовано в ИПС "Әділет".

Правительство утвердило постановление от 4 сентября о некоторых вопросах Министерства туризма и спорта.

"Реорганизовать Комитет индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан путем выделения из него Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Министерства туризма и спорта Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

Теперь, согласно информации на официальном сайте Министерства туризма и спорта, в ведомстве будет функционировать Комитет индустрии туризма, Комитет по делам спорта и физической культуры, а также созданный Комитет - по регулированию игорного бизнеса и лотереи.

Ранее сообщалось, что с сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начал работать Комитет государственной инспекции труда.

Ранее в Казахстане планировалось реорганизовать один из комитетов Министерства туризма и спорта, выделив из него новое ведомство.

В конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

Мы также писали, что в июле в Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.