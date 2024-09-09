Токаев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили

Глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.

Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.

Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.

В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристской организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.

Напомним, накануне Токаев выразил признательность раису Татарстана за его личное участие в Играх кочеников. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое представительство российской сборной, в состав которой входят спортсмены из Татарстана.

Также в преддверие Игр президент Казахстана принял главу Республики Саха Айсена Николаева. Стороны обсудили важность расширения контактов.

Кроме того, перед открытием Игр Токаев провел встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.