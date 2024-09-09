Токаев принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили
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Глава государства принял генерального секретаря Всемирной туристской организации ООН Зураба Пололикашвили, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В Telegram-канале Акорды сообщается, что президент Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность делегации ЮНВТО и лично генеральному секретарю организации Зурабу Пололикашвили за участие в церемонии открытия и поддержку V Всемирных игр кочевников.
Глава государства отметил, что это масштабное международное мероприятие будет способствовать укреплению дружбы между народами, продвижению имиджа Казахстана и демонстрации богатого культурно-исторического наследия нашей страны.
Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с организацией и выразил готовность к реализации совместных инициатив в области туризма.
Генеральный секретарь Зураб Пололикашвили поблагодарил президента за теплый прием и высоко оценил уровень организации Всемирных игр кочевников в Астане. По его мнению, такие мероприятия открывают широкие возможности для развития туризма и экономики страны в целом.
В ходе встречи были рассмотрены перспективные направления расширения партнерства Казахстана с Всемирной туристской организацией ООН. Акцент был сделан на практических шагах, которые помогут повысить туристическую привлекательность страны и укрепить ее позиции на международной арене.
Напомним, накануне Токаев выразил признательность раису Татарстана за его личное участие в Играх кочеников. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое представительство российской сборной, в состав которой входят спортсмены из Татарстана.
Также в преддверие Игр президент Казахстана принял главу Республики Саха Айсена Николаева. Стороны обсудили важность расширения контактов.
Кроме того, перед открытием Игр Токаев провел встречу с председателем халк маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2158768-tokaev-prinyal-generalnogo-sekretarya-vsemirnoy-turistkoy-organizacii-oon-zuraba-pololikashvili/