Токаев и раис Татарстана обсудили предстоящий саммит БРИКС

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Рустамом Миннихановым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В Telegram-канале Акорды сообщается, что глава государства выразил признательность Раису Татарстана за его личное участие в этом важном международном событии. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул высокое представительство российской сборной, в состав которой входят спортсмены из Татарстана.

Президент Казахстана с удовлетворением отметил планомерное развитие торгово-экономического сотрудничества, а также указал на важность своевременной и качественной реализации совместных проектов в области машиностроения и нефтегазохимии.

Рустам Минниханов поблагодарил за теплый прием и возможность участия во Всемирных играх кочевников, олицетворяющих общность истории, традиций тюркских народов и всей кочевой цивилизации.

Руководитель Татарстана выразил готовность к реализации новых совместных проектов в области производства продукции высокого передела, IT-индустрии и в других секторах экономики, представляющих взаимный интерес.

Собеседники также обсудили вопросы межрегионального сотрудничества и повестку предстоящего саммита БРИКС, который пройдет в Казани в октябре этого года.

Ранее Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Стороны обсудили важность расширения контактов.

Отметим, что в 2023 году Токаев и Минниханов обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, аграрной и культурно-гуманитарной сферах.

Добавим, что Рустам Минниханов является раисом (главой) Татарстана с 6 февраля 2023 года. До этого он занимал пост президента республики, однако после внесения поправок в Конституцию Республики Татарстан наименование руководителя республики изменилось с "президент"на "раис".