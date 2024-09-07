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Председатель Костанайского областного суда Вячеслав Салий ушел в отставку

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Вячеслав Салий
Вячеслав Салий. Фото: senate.parlam.kz

Председатель Костанайского областного суда Вячеслав Салий и судья областного суда Сергей Нуров ушли в почетную отставку, передает NUR.KZ со ссылкой на суд региона.

Как отмечается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Вячеслав Салий проработал в судебной системе более 37 лет, а Сергей Нуров - более 25 лет, имеют безупречную репутацию и высокий авторитет в профессиональной среде.

За многолетнее добросовестное служение правосудию оба удостоены ордена "Құрмет".

Судьи Костанайского областного суда
Судьи. Фото: t.me/QostanaiOblystyqSoty0

"Судьи областного суда выразили слова благодарности Салий за мудрое и чуткое руководство, а Нурову - за переданные знания и опыт в рассмотрении судебных дел", - отметили в суде.

Как указывается в ст.35 Закона РК "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", отставкой является прекращение полномочий судьи в форме почетного ухода с должности судьи, имеющего безупречную репутацию, стаж судейской работы не менее двадцати лет, с сохранением за ним звания судьи, принадлежности к судейскому сообществу, гарантии личной неприкосновенности и иных материальных и социальных гарантий, предусмотренных законом.

Освобождение судьи от должности в форме отставки осуществляется по письменному заявлению судьи об отставке в Высший судебный совет. Порядок рассмотрения заявления судьи об отставке определяется Высшим судебным советом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2158476-predsedatel-kostanayskogo-oblastnogo-suda-vyacheslav-saliy-ushel-v-otstavku/

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