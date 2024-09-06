Журналистке ограничили доступ в здание правительства Казахстана
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Казахстанской журналистке Жание Уранкаевой ограничили доступ в здание правительства. В кабмине прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.
О произошедшем Жания Уранкаева сообщила в одном из журналистских чатов.
Руководитель пресс-службы правительства Максат Тулегенов, комментируя произошедшее, заявил, что журналист нарушила правила режима посещения здания казахстанского кабмина.
"На основании того, что здание правительства является особо важным государственным объектом, действуют утвержденные правила о пропускном и внутриобъектовом режиме для сотрудников и посетителей.
В связи с нарушениями данных правил и игнорированием неоднократных предупреждений и замечаний, данному журналисту ограничивается доступ в здание правительства с 5 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года", – написал Тулегенов.
Сама Уранкаева заявила, что не получила никаких письменных предупреждений или уведомлений о правилах посещения здания.
В ответ Тулегенов напомнил всем представителям СМИ, что здание правительства является особо важным государственным объектом, в котором действуют правила о пропускном и внутриобъектовом режиме. Их соблюдение обязательно для всех – как для сотрудников, так и для посетителей.
"Как было сказано ранее, журналист нарушила требования указанных правил. Журналист об этом была предупреждена и не единожды.
Действительно, документ для служебного пользования. Журналисты могут ознакомиться с выпиской из правил очно при посещении здания "Үкімет Үйі".
При этом отмечу, что 27 августа этого года после очередного нарушения Уранкаевой Ж.С. было предложено ознакомиться с правилами. Журналист отказалась", – заключил Тулегенов.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2158420-zhurnalistke-ogranichili-dostup-v-zdanie-pravitelstva-kazahstana/