Журналистке ограничили доступ в здание правительства Казахстана

Казахстанской журналистке Жание Уранкаевой ограничили доступ в здание правительства. В кабмине прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

О произошедшем Жания Уранкаева сообщила в одном из журналистских чатов.

Руководитель пресс-службы правительства Максат Тулегенов, комментируя произошедшее, заявил, что журналист нарушила правила режима посещения здания казахстанского кабмина.

"На основании того, что здание правительства является особо важным государственным объектом, действуют утвержденные правила о пропускном и внутриобъектовом режиме для сотрудников и посетителей.

В связи с нарушениями данных правил и игнорированием неоднократных предупреждений и замечаний, данному журналисту ограничивается доступ в здание правительства с 5 сентября 2024 года по 31 декабря 2024 года", – написал Тулегенов.

Сама Уранкаева заявила, что не получила никаких письменных предупреждений или уведомлений о правилах посещения здания.

В ответ Тулегенов напомнил всем представителям СМИ, что здание правительства является особо важным государственным объектом, в котором действуют правила о пропускном и внутриобъектовом режиме. Их соблюдение обязательно для всех – как для сотрудников, так и для посетителей.

"Как было сказано ранее, журналист нарушила требования указанных правил. Журналист об этом была предупреждена и не единожды.

Действительно, документ для служебного пользования. Журналисты могут ознакомиться с выпиской из правил очно при посещении здания "Үкімет Үйі".

При этом отмечу, что 27 августа этого года после очередного нарушения Уранкаевой Ж.С. было предложено ознакомиться с правилами. Журналист отказалась", – заключил Тулегенов.