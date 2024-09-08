Токаев встретился с главой Якутии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Стороны обсудили важность расширения контактов.

По сообщению Telegram-канала Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев принял Главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева

В ходе встречи с Айсеном Николаевым, прибывшим в Астану для участия в церемонии открытия V Всемирных игр кочевников, были обсуждены ключевые направления укрепления межрегионального взаимодействия и расширения двусторонних связей.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что всестороннее развитие сотрудничества между регионами является неотъемлемой частью стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России.

Глава нашего государства обратил внимание на значительный потенциал наращивания сотрудничества с Республикой Саха в различных отраслях, включая промышленность, торговлю, IT-сектор, сельское хозяйство и добывающую индустрию

Айсен Николаев поблагодарил за теплый прием и подчеркнул важность расширения контактов между Якутией и Казахстаном. Он также отметил готовность к совместной работе в приоритетных отраслях и выразил уверенность в дальнейших успехах в развитии двусторонних связей.

Ранее стало известно, что по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева 16-17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

А накануне Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Бразилии с национальным праздником - Днем независимости.

До этого президент назначил новых послов Казахстана в двух странах - Швеции и Нидерландах.