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Антикор провел оперативное совещание с участием личного состава

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Совещание в Антикоре
Совещание. Фото: t.me/antikornews/6472

В Агентстве по противодействию коррупции под председательством Асхата Жұмағали состоялось оперативное совещание с участием личного состава органа, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в ходе мероприятия обсуждены дальнейшие шаги по реализации поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева, которые он озвучил 2 сентября в Послании народу Казахстана "Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм".

В свете Послания главы государства руководитель агентства особо подчеркнул необходимость усиления работы по обеспечению верховенства закона и бескомпромиссной борьбе с коррупцией.

"Для антикоррупционной службы актуальными остаются вопросы, связанные с обеспечением целевого использования бюджетных средств, в том числе выделяемых на строительство дорог, школ, объектов здравоохранения и спортивной инфраструктуры.

Так, в рамках поручения президента продолжается мониторинг строительства автодорог по всей территории республики, проводится анализ нормативной базы и организации всех процессов.

По результатам будут приняты меры по исключению коррупционных рисков", - рассказали в Антикоре.

Руководитель Антикоррупционной службы особо остановился на установках главы государства по дальнейшей цифровизации.

Соответствующим подразделениям поручено качественно подойти к проекту по "окрашиванию денег", реализуемому агентством совместно с Национальным банком и Минфином.

В текущем году запланировано пилотное апробирование "Цифрового тенге" при строительстве отдельных участков автомобильных и железных дорог, а также кредитованию сельского населения в рамках проекта "Ауыл аманаты" в Акмолинской области.

В свете поручений президента о необходимости пресечения преступной практики хищения госсредств в аграрном секторе одним из направлений для внедрения "окрашивания денег" выбраны инвестсубсидии на покупку сельхозтехники и оборудования.

Отдельным предметом обсуждения стали тезисы главы государства о необходимости укрепления кадрового потенциала страны и совершенствования системы образования.

"Как известно, Антикоррупционной службой в настоящее время ведется комплексная работа по предупреждению и пресечению правонарушений при использовании фонда оплаты труда педагогов.

В целях устранения причин и условий коррупции совместно с министерствами просвещения, финансов и цифрового развития реализуется Дорожная карта.

В рамках комплексной работы уже создаются правовые и технические условия для оцифровки процесса планирования и освоения, что значительно минимизировало хищения бюджетных средств в данной сфере", - сообщили в агентстве.

В ходе совещания также отмечено о необходимости дальнейшей работы по защите бизнеса, созданию благоприятных условий для инвестиций и возврату незаконно полученных активов.

В связи с чем территориальными подразделениями агентства в регионах будет придан новый импульс проекту "Бизнеске жол", направленный на исключение незаконного вмешательства в деятельность предпринимателей и устранение адмбарьеров.

По итогам совещания председателем агентства даны конкретные поручения о неукоснительном и качественном исполнении поручений президента страны.

Напомним, 2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана.

Также в этот же день в Казахстане стартовал новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2157835-antikor-provel-operativnoe-soveshchanie-s-uchastiem-lichnogo-sostava/

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