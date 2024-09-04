Комиссия утвердит единые правила правописания в казахском языке: кто в нее войдет

Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на проект приказа Комитета языковой политики на сайте "Открытые НПА".

Согласно документу, Республиканская орфографическая комиссия (далее - Комиссия) станет консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Ведомство будет выполнять следующие функции:

выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;

представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;

разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;

выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;

рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;

выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;

информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.

В числе принципов работы органа перечисляются:

соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;

соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;

соблюдение закона сингармонизма казахского языка;

соблюдение единообразия в написании слов;

соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;

упрощение написания слов;

расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;

дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не менее двух раз в год, отмечается в проекте. Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии.

В состав Республиканской орфографической комиссии, при утверждении проекта приказа, могут войти:

председатель - вице-министр науки и высшего образования РК;

заместитель председателя - председатель комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;

секретарь - руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;

Аитова Нурлыхан Нуруллаевна - доцент акционерного общества "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);

Алдаш Айманкуль Мырзалиевна - научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Базарбаева Зейнеп Муслимовна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук;

Ергалиев Куаныш Советович - профессор некоммерческого акционерного общества "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;

Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;

Жакупов Жантас Алтаевич - профессор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва", доктор филологических наук;

Жалмаханов Шапагат Шарапатович - профессор некоммерческого акционерного общества "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова", доктор филологических наук;

Жубаева Орынай Сагынгалиевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;

Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;

Капалбек Бижомарт Сейсенбекович - исполнительный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Институт развития государственного языка" (по согласованию);

Кудеринова Куралай Бимолдаевна - заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна - заведующая кафедрой "Журналистика и филология" некоммерческого акционерного общества "Таразский университет имени М. Х. Дулати", кандидат филологических наук;

Маралбек Ермухамет - руководитель отдела "Ахметтану" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "лингвистика";

Момынова Багдан Катаевна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;

Нурдаулетова Бибайша Ильясовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;

Оспанова Дана Жанабековна - исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" некоммерческого акционерного общества "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "филология";

Оспанов Едильбай Толеубаевич - заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;

Салкынбай Анар Бекмырзаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;

Сарсенбай Жанат Асылхановна - старший преподаватель некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "казахская филология";

Таласпаева Жанар Серкешовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;

Фазылжанова Анар Муратовна - директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 сентября 2024 года.

Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.

В середине мая Токаев подписал закон, согласно которому незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

А осенью прошлого года сообщалось, что в Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому с 2024 года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком.

Добавим, в феврале этого года директор фонда развития государственного языка Азат Шауеев рассказал, как развивается государственный язык в современном обществе.