Комиссия утвердит единые правила правописания в казахском языке: кто в нее войдет
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Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на проект приказа Комитета языковой политики на сайте "Открытые НПА".
Согласно документу, Республиканская орфографическая комиссия (далее - Комиссия) станет консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.
Ведомство будет выполнять следующие функции:
- выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;
- представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
- разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
- выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
- рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
- выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
- информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.
В числе принципов работы органа перечисляются:
- соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
- соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
- соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
- соблюдение единообразия в написании слов;
- соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
- упрощение написания слов;
- расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
- дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.
Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не менее двух раз в год, отмечается в проекте. Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии.
В состав Республиканской орфографической комиссии, при утверждении проекта приказа, могут войти:
- председатель - вице-министр науки и высшего образования РК;
- заместитель председателя - председатель комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
- секретарь - руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
- Аитова Нурлыхан Нуруллаевна - доцент акционерного общества "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);
- Алдаш Айманкуль Мырзалиевна - научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Базарбаева Зейнеп Муслимовна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук;
- Ергалиев Куаныш Советович - профессор некоммерческого акционерного общества "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;
- Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;
- Жакупов Жантас Алтаевич - профессор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва", доктор филологических наук;
- Жалмаханов Шапагат Шарапатович - профессор некоммерческого акционерного общества "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова", доктор филологических наук;
- Жубаева Орынай Сагынгалиевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
- Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;
- Капалбек Бижомарт Сейсенбекович - исполнительный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Институт развития государственного языка" (по согласованию);
- Кудеринова Куралай Бимолдаевна - заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна - заведующая кафедрой "Журналистика и филология" некоммерческого акционерного общества "Таразский университет имени М. Х. Дулати", кандидат филологических наук;
- Маралбек Ермухамет - руководитель отдела "Ахметтану" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "лингвистика";
- Момынова Багдан Катаевна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
- Нурдаулетова Бибайша Ильясовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;
- Оспанова Дана Жанабековна - исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" некоммерческого акционерного общества "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности "филология";
- Оспанов Едильбай Толеубаевич - заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;
- Салкынбай Анар Бекмырзаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
- Сарсенбай Жанат Асылхановна - старший преподаватель некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности "казахская филология";
- Таласпаева Жанар Серкешовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;
- Фазылжанова Анар Муратовна - директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 сентября 2024 года.
Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.
В середине мая Токаев подписал закон, согласно которому незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.
А осенью прошлого года сообщалось, что в Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому с 2024 года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком.
Добавим, в феврале этого года директор фонда развития государственного языка Азат Шауеев рассказал, как развивается государственный язык в современном обществе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156959-komissiya-utverdit-edinye-pravila-pravopisaniya-v-kazahskom-yazyke-kto-v-nee-voydet/