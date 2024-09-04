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Комиссия утвердит единые правила правописания в казахском языке: кто в нее войдет

Опубликовано:

Учебник казахского языка
Иллюстративное фото: Sputnik / Ирина Семибратова

Республиканскую орфографическую комиссию создадут в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на проект приказа Комитета языковой политики на сайте "Открытые НПА".

Согласно документу, Республиканская орфографическая комиссия (далее - Комиссия) станет консультативно-совещательным органом при Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Ведомство будет выполнять следующие функции:

  • выработка предложений и рекомендаций по формированию правил правописания казахского языка, единообразия способов словообразования;
  • представление на утверждение уполномоченному органу в сфере развития языков проекта правил правописания казахского языка;
  • разработка требований к составлению и периодичности издания словарей казахского языка;
  • выработка предложений по формированию списка словарей и справочников казахского языка;
  • рассмотрение проектов словарей казахского языка, справочных средств на предмет соответствия нормам орфографии при их поступлении;
  • выработка предложений по вопросам побуквенной передачи текстов и отдельных слов одной графической системы средствами другой графической системы;
  • информационное сопровождение работы комиссии в средствах массовой информации, интернете и социальных сетях.

В числе принципов работы органа перечисляются:

  • соблюдение фонетических, морфологических, традиционно-исторических принципов при словообразовании, в том числе при заимствовании иноязычных слов;
  • соблюдение базовых норм, сложившихся в практике письма до современного периода;
  • соблюдение закона сингармонизма казахского языка;
  • соблюдение единообразия в написании слов;
  • соблюдение единообразия в постановке знаков препинания;
  • упрощение написания слов;
  • расширение, обновление и совершенствование словарного запаса;
  • дифференциация часто используемых (активная лексика) и выходящих из употребления (пассивная лексика) слов.

Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, но не менее двух раз в год, отмечается в проекте. Решения принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии.

В состав Республиканской орфографической комиссии, при утверждении проекта приказа, могут войти:

  • председатель - вице-министр науки и высшего образования РК;
  • заместитель председателя - председатель комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
  • секретарь - руководитель управления лингвистической работы комитета языковой политики Министерства науки и высшего образования РК;
  • Аитова Нурлыхан Нуруллаевна - доцент акционерного общества "Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева", кандидат филологических наук (по согласованию);
  • Алдаш Айманкуль Мырзалиевна - научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Базарбаева Зейнеп Муслимовна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", академик Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологических наук;
  • Ергалиев Куаныш Советович - профессор некоммерческого акционерного общества "Павлодарский педагогический университет имени Әлкея Марғұлана", кандидат филологических наук;
  • Ермекова Тыныштык Нурдаулетовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный женский педагогический университет", доктор филологических наук;
  • Жакупов Жантас Алтаевич - профессор некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва", доктор филологических наук;
  • Жалмаханов Шапагат Шарапатович - профессор некоммерческого акционерного общества "Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова", доктор филологических наук;
  • Жубаева Орынай Сагынгалиевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Калыбаева Каламкас Сейдуллаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", доктор филологических наук;
  • Капалбек Бижомарт Сейсенбекович - исполнительный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Институт развития государственного языка" (по согласованию);
  • Кудеринова Куралай Бимолдаевна - заместитель директора республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Карымбаева Кулзинат Мейрамбаевна - заведующая кафедрой "Журналистика и филология" некоммерческого акционерного общества "Таразский университет имени М. Х. Дулати", кандидат филологических наук;
  • Маралбек Ермухамет - руководитель отдела "Ахметтану" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор философии (PhD) по специальности "лингвистика";
  • Момынова Багдан Катаевна - главный научный сотрудник республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", доктор филологических наук;
  • Нурдаулетова Бибайша Ильясовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова", доктор филологических наук;
  • Оспанова Дана Жанабековна - исполняющий обязанности руководителя отдела "Терминологии" некоммерческого акционерного общества "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова", доктор философии (PhD) по специальности  "филология";
  • Оспанов Едильбай Толеубаевич - заведующий кафедрой "Казахская литература и методика обучения имени С. Кирабаева" некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный педагогический университет имени Абая", кандидат филологических наук;
  • Салкынбай Анар Бекмырзаевна - профессор некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор филологических наук;
  • Сарсенбай Жанат Асылхановна - старший преподаватель некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби", доктор философии (PhD) по специальности  "казахская филология";
  • Таласпаева Жанар Серкешовна - профессор некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева", кандидат филологических наук;
  • Фазылжанова Анар Муратовна - директор республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Институт языкознания имени А. Байтурсынулы", кандидат филологических наук.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 17 сентября 2024 года.

Напомним, в конце 2022 года сообщалось, что для получения казахстанского гражданства человеку будет необходимо знать на базовом уровне казахский язык, историю Казахстана и Конституцию РК.

В середине мая Токаев подписал закон, согласно которому незнание государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции и истории является основанием для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве Казахстана.

А осенью прошлого года сообщалось, что в Астане рассмотрели проект национального стандарта, согласно которому с 2024 года ряд граждан будет сдавать тест на уровень владения казахским языком.

Добавим, в феврале этого года директор фонда развития государственного языка Азат Шауеев рассказал, как развивается государственный язык в современном обществе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2156959-komissiya-utverdit-edinye-pravila-pravopisaniya-v-kazahskom-yazyke-kto-v-nee-voydet/

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