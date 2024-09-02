Эксперт: Развитие моногородов станет новым импульсом для регионов

Эксперт Института Евразийской интеграции Ибрагим Каппасов высказался касательно дальнейшего развития моногородов в Казахстане, на чем Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание в своем послании.

Социальный блок, по словам спикера, остается приоритетным направлением в государственной политике.

"Так, по словам президента, в этом году только на сферу здравоохранения направлено 3,3 трлн тенге. С учетом демографического фактора этот показатель является одним из самых высоких в СНГ. Также ожидается значительное упрощение мер поддержки путем формирования единого пакета базовой государственной помощи. Он будет детально проанализирован с учетом возможностей бюджета. При этом дальнейшее управление и контроль качества расходования всех средств будут жесткими. Для этого, как отметил Глава государства, важно цифровизировать всю сферу", - отмечает Каппасов.

Другой отдельный вопрос социального прогресса - возрождение моногородов.

"Эти промышленные центры, которых в Казахстане насчитывается 27, когда-то построенные вокруг одного крупного предприятия, сегодня сталкиваются с новыми реалиями. Президент в своем послании четко дал понять, что государство не намерено оставлять эти города без пристального внимания. Напротив, акцент сделан на том, что моногорода станут не просто стабильными, но и быстро развивающимися. Перед нами не только экономический проект, а комплексная социальная и инфраструктурная трансформация", - говорит эксперт.

Озвучил спикер и проблемы моногородов, которые, по словам Каппасова, очевидны.

"Зависимость от одного предприятия, устаревшая инфраструктура, отсутствие диверсифицированной экономики. Однако президент нацелен на решение этих вопросов через разработку программ поддержки, направленных на привлечение инвесторов, развитие малого и среднего бизнеса и модернизацию социальной инфраструктуры. Решение этих задач потребует слаженной работы на центральном и местном уровнях. Тем более, что позитивный пример уже есть - президент рассказал о диверсификации локальной экономики города Сарань в Карагандинской области, где за последние годы удалось наладить сразу несколько новых разноплановых индустрий, включая производство бытовой техники и автомобильных шин.

Для людей, живущих в этих городах, изменения будут ощутимыми. Модернизация школ, больниц, культурных и спортивных объектов — это не просто обязательные элементы, а критически важные составляющие для создания комфортной и привлекательной среды. Как отмечает президент К. Токаев, успех реформы будет измеряться и экономическими показателями, и тем, насколько жители моногородов почувствуют улучшения в своей повседневной жизни", - считает эксперт.

Превращение моногородов в новые центры роста и инноваций, как отмечает Каппасов, - задача не на один год. Однако при комплексном подходе и систематической работе она принесет пользу сотням тысяч граждан.

"Успех этой реформы будет зависеть от того, насколько эффективно удастся воплотить в жизнь предложенные меры и насколько моногорода смогут адаптироваться к новым условиям и стать полноценными участниками современной экономики Казахстана", - подытожил Каппасов.