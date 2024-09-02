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"Преступная практика": Токаев высказался о фальсификациях в сельском хозяйстве

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Овцы в загоне
Овцы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В своем послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о хищениях и фальсификациях в сфере сельского хозяйства, передает корреспондент NUR.KZ.

Президент высказался о постепенном переходе от прямого субсидирования АПК к обеспечению доступного кредитования. Он подчеркнул, что все выделяемые средства должны быть использованы эффективно.

"Однако недостоверные данные, а по-другому говоря, фальсификации, не позволяют оценить реальную ситуацию в сельском хозяйстве.

Специальной комиссией уже выявлено несуществующих 2 млн голов крупного и более 3 млн голов мелкого рогатого скота. Такие же факты выявлены и в растениеводстве. Это по сути приписки, на которые выделялись государственные субсидии. Следует прекратить такую преступную практику, а тех, кто этим занимался, привлечь к ответственности", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155987-prestupnaya-praktika-tokaev-vyskazalsya-o-falsifikaciyah-v-selskom-hozyaystve/

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