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"Устранено уже более 10 тыс. требований": Токаев об ограничениях для бизнеса

Опубликовано:

Подписывают документы
Договор. Иллюстративное фото: pixabay.com

В послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о бизнесе в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев считает, что доля прямого участия государства в экономике Казахстана остается на высоком уровне, что нарушает равенство условий на рынке и подавляет частную инициативу.

"Надо признать, что у нас пока не выработана оптимальная политика управления государственными предприятиями. Нужно законодательно регламентировать цели, функции, виды, методы финансирования и другие аспекты их деятельности. Кроме того, требуется обеспечить стабильность и системный подход в вопросах финансовых взаимоотношений холдингов и правительства.

В послании 2022 года мною поручалось внедрить регулирование «с чистого листа». В рамках первого этапа реформы устранено уже более 10 тысяч избыточных и неактуальных требований, ограничивающих предпринимательскую деятельность. Генеральная прокуратура подключилась к работе по сопровождению крупных инвестпроектов, для инвесторов созданы облегченные условия по типу «зеленого коридора», декриминализируются экономические преступления.

Однако жалобы предпринимателей на чрезмерную контрольную и надзорную деятельность госорганов продолжают поступать. Правительству и Генеральной прокуратуре необходимо устранить негативные явления, влияющие на инвестклимат. Надо внести ясность и во взаимодействие государства с собственниками капиталов в рамках работы по возврату активов", - отметил президент.

Он также напомнил, что в прошлом году на встрече с бизнесом высказал свою твердую позицию на этот счет.

"Мы договорились, что обязательным условием амнистии капитала станет вложение средств в экономику Казахстана. Главное, чтобы они работали на благо страны. Этот момент необходимо закрепить нормативно.

Предпринимателям, включенным в соответствующий реестр, можно дать возможность заключения соглашения без признания незаконности передаваемых активов. Это большой шаг в интересах крупных предпринимателей. Но сами предприниматели должны пойти навстречу Правительству и Генеральной прокуратуре в плане направления средств в республиканский бюджет. И сделать это исходя из доброй воли, не торгуясь за каждый тенге.

В то же время эти лица как граждане нашего государства обязаны вкладывать значительные средства в строительство школ, больниц, стадионов, музеев и других социально-культурных объектов. Имена таких людей могут остаться в «золотом списке» благотворителей. В случае отказа или затягивания процесса разговор с такими предпринимателями будет другой. При этом необходимо упорядочить всю информацию о возвращенных государству активах и их целевом использовании", - отметил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2155977-ustraneno-uzhe-bolee-10-tys-trebovaniy-tokaev-ob-ogranicheniyah-dlya-biznesa/

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