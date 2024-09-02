Токаев выступит с традиционным посланием казахстанцам в понедельник

2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

По информации Акорды, прямая трансляция выступления главы государства начнется в 11:00 на республиканских телеканалах.

Трансляция также будет доступна на нашем сайте.

Отметим, также 2 сентября начинается новый политический сезон и состоится новая сессия парламента РК восьмого созыва - с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах. Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента - члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана".