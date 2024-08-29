2 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В мероприятии примут участие депутаты сената и мажилиса, руководители центральных государственных органов, члены Национального курултая, Комиссии по правам человека, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике, представители общественности и трудовых коллективов.

Послание президента будет посвящено перспективам политического и социально-экономического развития Казахстана на предстоящий период.

Отметим, накануне председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Он распорядился созвать совместное заседание палат парламента 2 сентября 2024 года в 11:00 в Астане.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана".

В тот же день пять новых министерств созданы в Казахстане. Также была произведена реорганизация Администрации президента. Были проведены кадровые перестановки.