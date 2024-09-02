Когда завершат прокладку "оптики" через Каспий, рассказал Токаев
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Президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил в 2025 году завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море, передает NUR.KZ.
"В 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море. Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - сказал Токаев.
Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на не стратегические задачи.
Также Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.
Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2154321-kogda-zavershat-prokladku-optiki-cherez-kaspiy-rasskazal-tokaev/