Совместное заседание палат парламента Казахстана созвал спикер мажилиса

Председатель мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на нижнюю палату.

Соответствующая информация размещена в Telegram-канале мажилиса парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 2 сентября 2024 года в 11:00 в городе Астане", – говорится в тексте распоряжения.

Напомним, 2 сентября начнется новый политический сезон и новая сессия парламента РК восьмого созыва – с 28 июня депутаты парламента находились на каникулах. Тогда же, 28 июня, состоялось последнее совместное заседание палат парламента – члены мажилиса и сената подвели итоги своей работы и завершили сессию.

Добавим, согласно информации на сайте ИПС "Әділет", совместное заседание палат парламента созывает председатель мажилиса, заблаговременно информируя депутатов палат. В этом случае председатель мажилиса издает распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента, о чем извещает депутатов парламента.

Совместные заседания палат парламента проводятся с 10:00 до 18:00, с перерывами с 12:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00. Парламент может принимать решение об ином времени проведения совместного заседания палат.