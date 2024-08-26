Мораторий на создание квазигосударственных компаний ввели в Казахстане до 2027 года

В Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора - соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ.

Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Тем не менее исключения составляют:

необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";

особые случаи по прямым поручениям президента РК.

Документ вступил в законную силу.

Согласно правилам оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными актами РК.