Мораторий на создание квазигосударственных компаний ввели в Казахстане до 2027 года
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В Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора - соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ.
Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.
Согласно документу, до 31 декабря 2026 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.
Тем не менее исключения составляют:
- необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
- особые случаи по прямым поручениям президента РК.
Документ вступил в законную силу.
Согласно правилам оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными актами РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2153202-moratoriy-na-sozdanie-kvazigosudarstvennyh-kompaniy-vveli-v-kazahstane-do-2027-goda/