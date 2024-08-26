Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мораторий на создание квазигосударственных компаний ввели в Казахстане до 2027 года

Опубликовано:

Мужчина ставит подпись в бумагах
Мужчина подписывает бумаги. Иллюстративное фото: ilkercelik / Getty Images

В Казахстане вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора - соответствующее постановление подписал премьер-министр, передает NUR.KZ.

Документ опубликован в эталонном контрольном банке НПА РК.

Согласно документу, до 31 декабря 2026 года вводится мораторий на создание субъектов квазигосударственного сектора.

Тем не менее исключения составляют:

  • необходимость обеспечения исполнения закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов";
  • особые случаи по прямым поручениям президента РК.

Документ вступил в законную силу.

Согласно правилам оказания обязательных услуг субъектами естественных монополий и квазигосударственного сектора в рамках защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, субъекты квазигосударственного сектора - государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными актами РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2153202-moratoriy-na-sozdanie-kvazigosudarstvennyh-kompaniy-vveli-v-kazahstane-do-2027-goda/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie