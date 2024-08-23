Новую программу льготного кредитования планируют запустить в Казахстане

Вице-министр сельского хозяйства РК Ербол Тасжуреков в СЦК сообщил о планах по запуску новой программы льготного кредитования, передает NUR.KZ.

В ней смогут принять участие предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции.

По его словам, в этом году правительством принят комплексный план развития переработки сельхозпродукции до 2028 года.

"Скоро будет запущена новая программа льготного кредитования, в которой смогут участвовать предприятия, занимающиеся переработкой сельхозпродукции. Они могут использовать кредиты по ставке 5% для закупки отечественного сырья. В настоящее время рассматривается вопрос о выделении на эти цели 30 млрд тенге", - сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

Отмечается, что с 2025 года будет начато прямое субсидирование финансовых институтов, когда субъект АПК сразу получает удешевленный кредит без необходимости обращения за субсидиями.

Это направление будет апробировано для перерабатывающих предприятий на приобретение оборотных средств, отметил вице-министр.

Отметим, на днях стало известно о том что в Казахстане снизили предельные ставки вознаграждения по кредитам. Изменения коснулись как банков, так и микрофинансовых организаций (МФО).

Также ранее сообщалось, что кредитные организации в Казахстане обязали предоставлять в кредитные бюро информацию о всех полученных заявках на займы в реальном времени, что может усложнить некоторым казахстанцам получение нескольких кредитов одновременно.

Помимо этого ввели предельные размеры займов, которые можно оформить в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Так хотят бороться с закредитованностью населения.

Еще мы писали о том, что большинство заявок на кредиты отклоняются в Казахстане.