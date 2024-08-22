Информацию о манипуляциях в финансовой отчетности опровергли в Air Astana

В Air Astana опровергли информацию, распространившуюся в интернете, о манипуляциях в их финансовой отчетности за прошлый год, передает NUR.KZ со ссылкой на авиакомпанию.

"Распространяемая в социальных сетях и СМИ информация о манипулировании авиакомпанией учетной документацией в финансовой отчетности за 2023 год не соответствует действительности.

Аудиторы не констатируют факт манипулирования учетной документацией, а разъясняют причины включения данного вопроса в ключевые вопроса аудита. Подписание аудиторами финансовой отчетности является доказательством того, что были пройдены все проверки и процедуры и не найдены несоответствия в этих областях", - говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании.

Представители Air Astana пояснили, что ключевые вопросы аудита - это вопросы, являющиеся наиболее значимыми для аудита. На них обращается особое внимание в связи с потенциальными искажениями, связанными со спецификой отрасли, и которые тщательно изучаются в рамках работы аудиторов.

"Рассмотрение ключевых вопросов аудиторами является стандартной практикой и одним из механизмов, повышающим ценность аудиторского заключения для пользователей финансовой отчетности.

В рамках этой работы аудиторами была осуществлена проверка ключевых потоков доходов (доходы от пассажирских перевозок и доходы от часто летающих пассажиров) и ключевые расходы (в частности, резервы на техническое обслуживание). При рассмотрении данных вопросов аудиторами также разъясняется какие аудиторские процедуры и проверки были применены для оценки справедливости признания того или иного дохода или расхода.

Существуют аналогичные заявления аудиторских фирм в отчетности других компаний", - отметили в Air Astana.

На сайте Учет говорится, что финансовая отчетность - это информация о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении индивидуального предпринимателя или организации.