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Акима Кокшетау освободили от должности

Опубликовано:

Бауыржан Гайса
Бауыржан Гайса. Фото: gov.kz

21 августа 2024 года распоряжением акима Акмолинской области Гайса Бауыржан Сеиткалиевич освобожден от занимаемой должности акима Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима Кокшетау Шукатову Гульмиру Темирболатовну.

При этом сам Бауыржан Гайса на своей странице в Instagram также объявил об уходе с должности акима Кокшетау.

"За годы моей работы, думаю, вместе мы смогли реализовать ряд инициатив, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан", - отметил он и рассказал о достижениях.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом непростом, но увлекательном пути. Уверен, что наши достижения станут прочной основой для будущих успехов. Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения от выполненной работы и надеждой на светлое будущее Кокшетау. Желаю всем удачи и процветания в ваших начинаниях!" - написал чиновник.

Напомним, Бауыржан Гайса стал акимом Кокшетау в марте 2021 года.

Он родился в 1972 году в Куйбышевском районе Кокчетавской (ныне Акмолинская) области.

Окончил Челябинский государственный агро-инженерный университет по специальности "инженер-механик", Кокшетауский государственный университет имени Уалиханова по специальности "бакалавр учета и аудита", Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности "безопасность государства в Европейском союзе".

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего.

С апреля 1992 года по декабрь 1994 года был товароведом малого предприятия "Кумис" поселка Затобольск.

С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий.

В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала Nur Otan, с марта 2014 года по март 2016 года - заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии Nur Otan.

С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата.

С июня 2018 года по апрель 2019 года - аким Коргалжинского района Акмолинской области, затем - аким Зерендинского района.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2151507-akima-kokshetau-osvobodili-ot-dolzhnosti/

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