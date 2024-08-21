Акима Кокшетау освободили от должности

21 августа 2024 года распоряжением акима Акмолинской области Гайса Бауыржан Сеиткалиевич освобожден от занимаемой должности акима Кокшетау, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, временное исполнение обязанностей возложено на заместителя акима Кокшетау Шукатову Гульмиру Темирболатовну.

При этом сам Бауыржан Гайса на своей странице в Instagram также объявил об уходе с должности акима Кокшетау.

"За годы моей работы, думаю, вместе мы смогли реализовать ряд инициатив, направленных на улучшение городской инфраструктуры и повышение качества жизни наших граждан", - отметил он и рассказал о достижениях.

"Я хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом непростом, но увлекательном пути. Уверен, что наши достижения станут прочной основой для будущих успехов. Я ухожу с чувством глубокого удовлетворения от выполненной работы и надеждой на светлое будущее Кокшетау. Желаю всем удачи и процветания в ваших начинаниях!" - написал чиновник.

Напомним, Бауыржан Гайса стал акимом Кокшетау в марте 2021 года.

Он родился в 1972 году в Куйбышевском районе Кокчетавской (ныне Акмолинская) области.

Окончил Челябинский государственный агро-инженерный университет по специальности "инженер-механик", Кокшетауский государственный университет имени Уалиханова по специальности "бакалавр учета и аудита", Высшую школу государственной экономики в Кутне (Польша) по специальности "безопасность государства в Европейском союзе".

Трудовой путь начал в 1989 году с профессии рабочего.

С апреля 1992 года по декабрь 1994 года был товароведом малого предприятия "Кумис" поселка Затобольск.

С 1994 по 2011 годы являлся руководителем ряда частных предприятий.

В апреле 2013 года был назначен первым заместителем председателя Кокшетауского городского филиала Nur Otan, с марта 2014 года по март 2016 года - заместитель председателя Акмолинского областного филиала партии Nur Otan.

С марта 2016 года по июнь 2018 года являлся секретарем Кокшетауского городского маслихата.

С июня 2018 года по апрель 2019 года - аким Коргалжинского района Акмолинской области, затем - аким Зерендинского района.