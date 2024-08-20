"Привычка оставлять на последние дни": Бектенов раскритиковал работу акиматов

На заседании правительства Олжас Бектенов раскритиковал работу акиматов в вопросе подготовки к отопительному сезону. Он заявил о персональной ответственности чиновников, передает корреспондент NUR.KZ.

"Заверения многих руководителей не убеждают меня в высокой результативности работ. Привычка оставлять большие объемы на последние дни говорит о том, что идет неправильное планирование работ", - сказал Бектенов.

Премьер-министр добавил, что из года в год сохраняется тенденция переноса сроков ремонта и реконструкции. Наблюдается несвоевременная подготовка документации и формирование запасов топлива. Все это должном отношении к делу можно было бы исключить, сообщил Бектенов. Далее он привел в пример несколько областей.

"В Карагандинской области не завершены в срок ремонты котла №2 и еще не начат капитальный ремонт котла №1 на ТЭЦ-2 . Кроме того, есть задержки ремонта котла и №7, тогда как при рассмотрении в мае текущего года вопроса подготовки к отопительному сезону акимом Карагандинской области заявлялось о вводе в срок данного объекта", - сообщил Олжас Бектенов.

А в Мангистауской области не закончен капитальный ремонт турбины №4 на ТЭЦ-1 на МАЭК. На ТЭЦ-2 из-за несвоевременной подготовки документации до сих пор не определен подрядчик. При этом были выделены значительные средства для развития МАЭК, заключил премьер.

"На наших заседаниях и совещаниях не раз обращалось внимание акимов областей на данные узкие места. Более того, с указанием многих рисковых мест в ремонтной кампании регионам направлялись поручения для принятия оперативных мер.

По итогам трех месяцев все те же регионы отстают, все те же затягивания и переносы ремонтов. Министерством энергетики уже началась выдача энергопредприятиям паспортов готовности к отопительному периоду", – отметил Олжас Бектенов.

В тех регионах, где будет отказано в паспорте готовности ТЭЦ, будет рассмотрена персональная ответственность курирующих заместителей акимов, добавил премьер.