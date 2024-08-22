Токаев наградил шахтеров и горняков медалями и орденами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении шахтеров в преддверие их профессионального праздника, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

На сайте Акорды сообщается, что глава государства подписал указ о награждении шахтеров.

В преддверии Дня шахтера за плодотворный труд в отечественной угольной промышленности, вклад в развитие шахтного строительства группа работников отрасли награждена государственными наградами.

В частности, кавалерами ордена "Құрмет" стали 36 шахтеров, 1 работник награжден орденом "Еңбек даңқы" ІІ степени, 27 горняков награждены орденом "Еңбек даңқы" ІІІ степени, медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены 43 человек.

Согласно реестру профессиональных праздников на сайте Egov.kz, День шахтера в Казахстане празднуют в последнее воскресенье августа. По закону "О праздниках в РК", профессиональные праздники считают праздничными датами.

День шахтера не имеет статуса национального или государственного праздника, поэтому переноса выходного дня не предвидится. Причастных к нему поздравляют непосредственно в День шахтера или накануне.

Ранее Касым-Жомарт Токаев наградил спортсменов и тренеров после Олимпиады в Париже.