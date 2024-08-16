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Токаев осмотрел село Родина и побеседовал с местными жителями (фото)

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Рабочая поездка главы государства в Акмолинскую область продолжилась посещением дома культуры в селе Родина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В здании общей площадью 1563 квадратных метра функционируют хореографический и спортивный залы, студия звукозаписи и кружки. При учреждении также действуют различные творческие группы, спортивные клубы, которые посещают более 400 местных жителей.

️Генеральный директор агрофирмы "Родина" Иван Сауэр рассказал президенту о реализуемых социальных проектах. В прошлом году в рамках социальной ответственности бизнеса компания направила на поддержку и развитие села 791 млн тенге.

Касым-Жомарт Токаев и артисты Дома Культуры
Касым-Жомарт Токаев и артисты Дома Культуры. Фото: Акорда

Глава государства посмотрел композицию "Достық шуағы" в исполнении артистов Дома культуры и побеседовал с местными жителями

"Я всех приветствую. Я специально сегодня приехал, много слышал о хозяйстве Ивана Адамовича Сауэра. Каждый раз обещал, но смог приехать только сейчас. Хозяйство огромное, передовое по всем показателям. Всем желаю счастья и благополучия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, президент осмотрел супермаркет "Наша родина", парк "Достық" и местную среднюю общеобразовательную школу

Напомним, сегодня президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Акмолинскую область, где первым делом ознакомился со школой-гимназией в Косшы.

Также Касым-Жомарту Токаеву сегодня был презентован план инфраструктурного развития города Косшы.

По словам акима Гайдара Касенова, после присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек. Всего в рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2149834-tokaev-osmotrel-selo-rodina-v-akmolinskoy-oblasti/

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