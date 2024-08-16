Нарушения на десятки миллиардов тенге нашли после проверки МИО Астаны

Ревизионная комиссия Астаны провела проверку эффективности управления долгом местных исполнительных органов, передает NUR.KZ со ссылкой на Высшую аудиторскую палату.

Как сообщается в Telegram-канале ВАП, ревизионная комиссия Астаны провела аудит эффективности управления долгом местных исполнительных органов и субъектов квазигосударственного сектора.

В результате выявлено следующее:

некачественная разработка финансово-экономических обоснований к бюджетным программам, направленным на бюджетное кредитование, а также отсутствие необходимых экспертиз по ним;

отсутствие системной работы по оценке достижения эффектов, запланированных по бюджетным кредитам, и их влияния на социально-экономическое развитие столицы;

высокие риски невозвратности кредитных средств, нарушение принципов адресности, обоснованности, эффективности;

низкий уровень цифровизации местных исполнительных органов в организации процессов бюджетного кредитования и др.

По итогам аудиторского мероприятия установлены финансовые нарушения на 32,3 млрд тенге, неэффективное планирование - 50,3 млрд тенге, неэффективное использование - 1,5 млрд тенге. Возможные финансовые потери оцениваются в 32,5 млрд тенге. Выявлено 160 процедурных нарушений и 12 системных недостатков.

Ранее аудиторы выявили нарушения на 10,5 млрд тенге по проведенным закупкам в НИШ, а также другие недочеты. Позже представители организации сделали по этому поводу заявление.

В июле Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. После этого многие из должностных лиц лишились своих постов.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подтвердила, что это были: глава правления Наццентра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Даутбаев, глава комитета фармконтроля Нурлан Искаков и глава департамента лекарственной политики МЗ Сауле Ержанова.