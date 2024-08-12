Токаев принял министра обороны Жаксылыкова

Президент – верховный главнокомандующий вооруженными силами заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается на официальном сайте президента РК, Касым-Жомарт Токаев, верховный главнокомандующий вооруженными силами, заслушал доклад о деятельности оборонного ведомства за первое полугодие 2024 года.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о результатах международных учений, внедрении новых подходов в боевой подготовке войск, а также ходе реализации поручений по поддержанию боевой и мобилизационной готовности. Особое внимание было уделено вопросам оснащения современными образцами вооружения и военной техники, развития военной инфраструктуры и усиления военно-патриотической работы.

Руслан Жаксылыков доложил о мерах по повышению социальной защищенности военнослужащих и военных пенсионеров.

В завершение встречи Верховный главнокомандующий поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее развитие потенциала Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Напомним, 9 августа под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялась VI Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Президент Казахстана отметил, что итоги консультативных встреч вывели региональное сотрудничество на беспрецедентный уровень, придав ему системный, всеобъемлющий и, главное, доверительный характер.

Позже Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и поблагодарил за участием в саммите в Астане. В свою очередь президент Туркменистана пригласил Токаева осенью в страну с официальным визитом.

Вчера, 11 августа, Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу.