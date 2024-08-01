Ержан Кужахметов высказался о создании Судебной администрации Казахстана

Глава Департамента Судебной администрации по Алматы Ержан Кужахметов высказался о роли Судебной администрации Казахстана - уполномоченный орган был создан более года назад.

Кужахметов напомнил, что в январе 2024 года исполнился год с создания уполномоченного государственного органа - Судебной администрации Республики Казахстан.

"Указ "О некоторых вопросах Судебной администрации Республики Казахстан" был подписан главой государства 19 января 2023 года с возложением на нее функций по осуществлению организационно-правового, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Верховного суда РК, местных и других судов", - напомнил он.

Как отметил Кужахметов, создание органа было продиктовано новыми задачами, которые предстали перед судебной системой Казахстана.

"Создание Судебной администрации, как самостоятельной структуры, было продиктовано новыми возросшими требованиями и задачами, которые стоят перед судебной системой в плане обеспечения ее независимости, эффективного функционирования, укрепления административной поддержки судопроизводства в отправлении правосудия и выполнении основополагающей задачи – защиты прав и законных интересов граждан и организаций.

Организация работы судов требует отлаженного механизма по задействованию всех внутренних организационных процессов от управления кадровым потенциалом, бюджетом, материально-техническими ресурсами, обеспечения надлежащего контроля за правильным и своевременным исполнением судебных актов и решений, до соблюдения процессуальных норм и принципов, а также других функций по содействию законному, беспристрастному и справедливому судопроизводству.

Говоря проще – на Судебной администрации лежит ответственность за создание всех надлежащих условий для эффективной работы судов по отправлению правосудия, укреплению доверия к судебной системе за счет повышения прозрачности и открытости судебных процессов, соблюдения принципов правового государства.

Это многогранная работа, которая держится на плечах сотрудников отделов департаментов, канцелярий, на секретарях судебного заседания", - говорит глава Департамента Судебной администрации по Алматы.

Кужахметов указал, что в Казахстане нет учебных заведений, в которых бы обучали профессиональным навыкам именно в этих конкретных направлениях. Как правило, к ним приходят молодые люди с юридическим дипломом, и каждого приходится обучать знаниям, навыкам и особенностям избранной специальности, связанной с самыми разными сферами деятельности.

Далее Кужахметов перечислил главные направления:

автоматизация процессов: внедрение современных информационных технологий для ускорения обработки документов, управления кейсами и назначения слушаний;

внедрение электронной документации: переход от бумажных документов к электронным формам для ускорения процесса обмена информацией;

обучение сотрудников: проведение регулярных тренингов и повышение квалификации судей, секретарей и других работников суда для улучшения качества работы;

оптимизация использования ресурсов: эффективное распределение бюджета, материально-технического оборудования для улучшения условий труда и увеличения производительности;

контроль и мониторинг: ведение системы контроля и отслеживания продвижения дел, установление ключевых показателей эффективности работы и регулярный анализ результатов.

аналитическая работа для совершенствования законодательства: участие в разработке и внедрении новых законов и нормативных правовых актов, направленных на улучшение эффективности работы судебной системы;

организация взаимодействия с другими органами власти: сотрудничество с правоохранительными органами, прокуратурой, адвокатами и другими участниками юридического процесса для обеспечения согласованности работы и оперативного решения возникающих проблем.

"Хотелось бы выделить одну из важнейших функций, выполняемых Судебной администрацией – ведение аналитической работы, которая направлена на обеспечение качественной и оперативной поддержки судебной деятельности посредством оценки, анализа и обобщения различных данных, информации и статистики, связанных с работой судов", - отметил Кужахметов.

По его мнению, основные задачи аналитической работы в судебной администрации включают в себя:

1. Анализ судебной практики – специалисты анализируют решения судов, выявляют тенденции в принятии судебных актов, помогают выявить узкие места для улучшения практики и совершенствования законодательства.

2. Мониторинг судебной статистики – специалисты отслеживают данные статистики по различным категориям дел (уголовные, гражданские, административные), что позволяет определить нагрузку на суды, эффективность работы и другие важные параметры.

3. Проведение аналитических исследований – совместно с учебным центром и судебными коллегиями специалисты анализируют законодательство, сравнивают различные правовые системы и зарубежный опыт для выработки лучшей практики в судебной деятельности.

"Для проведения аналитической работы используются различные методы и инструменты, ведется сбор, анализ и обработка данных статистики судов. На основе такой кропотливой работы обобщаются результаты, что позволяет искать подходы к решению выявленных актуальных проблем, оптимизировать работу судов, повышать их эффективность, совершенствовать законодательство и судебную практику.

Таким образом, аналитическая работа в судебной администрации играет важную роль в обеспечении правосудия, соблюдении законности и защите прав и интересов граждан", - говорит он.

Кужахметов высказался также о миссии Судебной администрации.

"Особая миссия Судебной администрации заключается и в облегчении труда судей: специалисты департаментов занимаются всеми административными и организационными вопросами, которые не должны отвлекать судей от их основной работы – рассмотрения дел и вынесения решений. Обеспечивая эффективную и бесперебойную работу судов, наши сотрудники отвечают за подготовку заседаний, распределение дел между судьями, ведение документооборота, своевременное информирование сторон о датах и месте рассмотрения дел. Это позволяет судьям сосредоточиться исключительно на делах, не тратить время на организационные и другие рутинные вопросы.

Немаловажно и то, что Судебная администрация помогает судьям справляться с огромным объемом работы и рационально организовать своё рабочее время, составляя графики рассмотрения дел, контролируя сроки и соблюдение процессуальных требований. Благодаря этому судьи могут более продуктивно работать и укладываться в установленные сроки. Для Алматы этот особенно значимо, учитывая наивысшую в рамках республики нагрузку на судей.

И в том, что судьи мегаполиса могут оперативно получать необходимую служебную информацию, принимать обоснованные решения – заслуга их помощников, всего аппарата Судебной администрации. Каждый специалист, занимаясь подготовкой судебной документации, предоставлением сторонам справок, обеспечивая оперативную работу с базой данных, вносит свой вклад в отправление правосудия.

Таким образом, я бы назвал Судебную администрацию в целом, незаменимым помощником и надежной опорой судей. Это действительно кропотливая и нелегкая миссия - облегчать им труд, ежедневно и ежечасно помогать эффективно и качественно выполнять свою работу. И поэтому, профессионализм, оперативность и ответственность наших специалистов поистине неоценимы, как вклад в стабильное функционирование судебной системы, в обеспечение ею верховенства закона", - отметил он.