Токаев принял главу МФЦА Рената Бектурова

Касым-Жомарт Токаев принял управляющего Международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова. Последнему были даны поручения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Ренат Бектуров представил ключевые результаты деятельности центра за первое полугодие 2024 года, а также планы на предстоящий период:

на сегодняшний день через площадку финансового центра в Казахстан привлечено более 12 млрд долларов инвестиций, что превышает целевой показатель, установленный к 2025 году; за весь период деятельности центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны 115 млрд тенге, из которых 29,8 млрд тенге было выплачено за первое полугодие 2024 года.

Кроме того, он отметил, что основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности:

в первом полугодии этого года к МФЦА присоединилось более 500 компаний, что позволило увеличить общее количество участников почти до 3000 и внести значительный вклад в создание новых рабочих мест; по состоянию на конец второго квартала 2024 года компаниями в юрисдикции МФЦА было создано более 7600 рабочих мест.

Бектуров также рассказал о мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества МФЦА, сообщил, что в июне состоялось первое мероприятие в рамках инициативы AIFC Community, и проинформировал о ходе подготовки к ежегодному мероприятию Astana Finance Days 2024, которое пройдет 5-6 сентября этого года.

Глава государства обозначил ряд задач по дальнейшему развитию центра. В частности, он подчеркнул необходимость усиления работы всех государственных органов и финансовых институтов по привлечению инвестиций в экономику Казахстана путем активного использования инфраструктуры МФЦА.

Напомним, что Ренат Бектуров был назначен управляющим МФЦ "Астана" в январе прошлого года. Его предшественником был Кайрат Келимбетов.

Ранее в этом году Бектуров рассказал о своей зарплате.

Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), согласно информации на официальном сайте, играет ключевую роль в качестве регионального центра бизнеса и финансов, связывая экономики стран Центральной Азии, Кавказа, ЕАЭС, Западного Китая, Монголии, Ближнего Востока и Европы.

МФЦА занимается следующим:

предоставляет инфраструктуру для заключения сделок и создает условия для привлечения инвестиций в экономику Казахстана;

развивает рынок ценных бумаг, интегрированный в международные рынки капитала;

развивает рынок страховых, банковских услуг, зеленого и социального финансирования, исламских финансов, цифровых активов, финансовых технологий и инновационных проектов;

развивает финансовую экспертизу.