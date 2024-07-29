Аким Семея попросил не отвечать на звонки с его фото

Аким города Семея Нурбол Нурсагатов рассказал, что мошенники рассылают сообщения в популярном мессенджере якобы от его имени и с его фотографией, передает NUR.KZ.

Как сообщил глава города на своей странице в Instagram, в настоящее время в мессенджере WhatsApp интернет-мошенники распространяют различные сообщения от его имени.

"Прошу не переводить средства, не отвечать на звонок, не переходить по сомнительным ссылкам, полагаясь на сообщение, отправленное от моего имени, на котором размещена моя фотография", - рассказал Нурбол Нурсагатов.

Аким Семея отметил, что все настоящие сообщения он отправляет со своего личного телефона и официального аккаунта.

"Поэтому остерегайтесь сообщений и звонков, номер телефона которых не определяется или неизвестен, прошу вас игнорировать их и не поддаваться на провокации", - предупредил градоначальник.

Ранее в пресс-службе акимата Алматы заявили, что мошенники рассылают сообщения от имени Ерболата Досаева. Горожан попросили не отвечать на них, не перечислять деньги и не переходить по сомнительным ссылкам.

Некоторые граждане получили в WhatsApp сообщения якобы от акима ЗКО Наримана Турегалиева, которые содержали ссылку. В акимате региона подчеркнули, что данные сообщения являются фейковыми, и указанный номер не принадлежит главе региона.