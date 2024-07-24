Увольнение начальницы управления образования опровергли в Шымкенте

В управлении образования Шымкента опровергли информацию о том, что их глава покинула свою должность. Там уточнили, что Шамшиева находится сейчас в отпуске, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

"Информация о том, что глава управления образования Шымкента покинула свою должность, является ложной. Нургул Шамшиева с 15 июля находится в трудовом отпуске.

Распространившие ложные сведения лица будут привлечены к ответственности. Просим граждан верить только официальным источникам", - говорится в официальном Instagram-профиле городского управления образования.

Нургуль Шамшиева является главой управления образования Шымкента с октября прошлого года. До этого она возглавляла департамент по обеспечению качества в сфере образования города.

На официальном сайте УО мегаполиса говорится, что Нургуль Акылбековна окончила Кызылординский гуманитарный университет им. Коркыт Ата по специальности "Русский язык и литература в казахской школе и перевод".

Кроме того, окончила университет "Туран - Астана" и Академию государственного управления при президенте РК (магистратура).

Стажировалась по вопросам госуправления в Королевском институте управления (Нидерланды), по программе обучения, организованной Фондом высшего образования (Великобритания).

Трудовой путь начала в 1998 году с учителя школы.

С 2008 по 2015 год - ведущий, главный специалист, эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки.

С 2015 по 2017 год - директор департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки.

С 2017 по 2020 год - президент акционерного общества "Информационно-аналитический центр" Министерства образования и науки.