Токаев наградил Пантелея Кесоглу орденом "Барыс"
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Барыс" І степени Пантелея Кесоглу, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.
Глава государства подписал указ о награждении Кесоглу Пантелея Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства.
По информации сайта КазНАИ им. Жургенова, Лаки (Пантелеймон) Константинович Кесоглу - советский и казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2014), Награжден орденами "Достық" и "Құрмет"
Является профессором КазНАИ имени Жургенова - заведующий эстрадным отделением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2137683-tokaev-nagradil-panteleya-kesoglu-ordenom-barys/