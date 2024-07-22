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Токаев наградил Пантелея Кесоглу орденом "Барыс"

Опубликовано:

Лаки (Пантелеймон) Кесоглу
Лаки (Пантелеймон) Кесоглу. Кадр из видео: Almaty.tv

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил орденом "Барыс" І степени Пантелея Кесоглу, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал Акорды.

Глава государства подписал указ о награждении Кесоглу Пантелея Константиновича орденом "Барыс" І степени за большой вклад в развитие культуры и эстрадного искусства.

По информации сайта КазНАИ им. Жургенова, Лаки (Пантелеймон) Константинович Кесоглу - советский и казахстанский эстрадный певец, музыкальный педагог, профессор. Народный артист Казахской ССР (1989), лауреат Государственной премии Республики Казахстан (2014), Награжден орденами "Достық" и "Құрмет"

Является профессором КазНАИ имени Жургенова - заведующий эстрадным отделением.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2137683-tokaev-nagradil-panteleya-kesoglu-ordenom-barys/

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