"Новый герой": видео с чиновником в караоке объяснили в акимате Павлодарской области

В Сети распространилось видео из караоке, где на празднике весело отдыхал недавно назначенный руководителем Управления строительства Павлодарской области Аскар Ажмурат, передает NUR.KZ.

Видео опубликовали в Telegram-канале Egov.Press. На кадрах чиновник исполняет популярную песню "Новый герой" возле праздничного стола.

Примечательно, что ролик появился в Сети вскоре после назначения Аскара Ажмурата на новую должность.

"Похоже, "новый герой" Аскар Ажмурат со своей командой громко празднует назначение на должность руководителя Управления строительства Павлодарской области", - отмечается в подписи к видео.

Появившиеся кадры прокомментировали в пресс-службе акима Павлодарской области. Там подтвердили, что действительно один из участников праздника - Аскар Ажмурат, но видео было снято еще в прошлом году и никак не связано с недавним назначением.

"На данном видео запечатлена встреча друзей и одноклассников, которая проходила в 2023 году. Аскар Ажмурат на тот момент занимал должность руководителя отдела строительства Павлодара. Встреча проходила в нерабочее время и носила частный характер", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 17 июля текущего года распоряжением акима Павлодарской области Аскар Ажмурат был назначен руководителем управления строительства. Чиновник с 2002 по 2024 годы работал в местных исполнительных органах Павлодарской области на различных должностях.

В начале 2024 года в Павлодарской области глава отдела акимата Щербактинского района отправилась на служебном авто к мавзолею, чтобы накрыть стол к совещанию. Это стало поводом для проверки.

В итоге ее, акима Щербактинского района Павлодарской области и нескольких его подчиненных наказали за чаепитие в священном месте.