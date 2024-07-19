"Новый герой": видео с чиновником в караоке объяснили в акимате Павлодарской области
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В Сети распространилось видео из караоке, где на празднике весело отдыхал недавно назначенный руководителем Управления строительства Павлодарской области Аскар Ажмурат, передает NUR.KZ.
Видео опубликовали в Telegram-канале Egov.Press. На кадрах чиновник исполняет популярную песню "Новый герой" возле праздничного стола.
Примечательно, что ролик появился в Сети вскоре после назначения Аскара Ажмурата на новую должность.
"Похоже, "новый герой" Аскар Ажмурат со своей командой громко празднует назначение на должность руководителя Управления строительства Павлодарской области", - отмечается в подписи к видео.
Появившиеся кадры прокомментировали в пресс-службе акима Павлодарской области. Там подтвердили, что действительно один из участников праздника - Аскар Ажмурат, но видео было снято еще в прошлом году и никак не связано с недавним назначением.
"На данном видео запечатлена встреча друзей и одноклассников, которая проходила в 2023 году. Аскар Ажмурат на тот момент занимал должность руководителя отдела строительства Павлодара. Встреча проходила в нерабочее время и носила частный характер", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Напомним, 17 июля текущего года распоряжением акима Павлодарской области Аскар Ажмурат был назначен руководителем управления строительства. Чиновник с 2002 по 2024 годы работал в местных исполнительных органах Павлодарской области на различных должностях.
В начале 2024 года в Павлодарской области глава отдела акимата Щербактинского района отправилась на служебном авто к мавзолею, чтобы накрыть стол к совещанию. Это стало поводом для проверки.
В итоге ее, акима Щербактинского района Павлодарской области и нескольких его подчиненных наказали за чаепитие в священном месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2136645-novyy-geroy-video-s-chinovnikom-v-karaoke-obyasnili-v-akimate-pavlodarskoy-oblasti/