Скопление машин на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ

Скопление автотранспорта на границе Казахстана с Кыргызстаном объяснили ремонтом дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Пограничная служба КНБ разместила в Telegram информацию о том, что сейчас на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска "Кеген" Алматинской области наблюдается скопление транспортных средств.

"Это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории. Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

Просим учесть данные обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения", - сообщили в КНБ.

Напомним, в мае 2022 года в ходе встречи кыргызстанской и казахстанской сторон говорилось, что до конца 2025 года планируется реконструировать семь пунктов пропуска. Всего на границе двух стран их восемь.

Отметим, что на границе Казахстана и Кыргызстана нередко происходит скопление автотранспорта. В ноябре прошлого года перед КПП "Ак-Тилек - автодорожный" образовалась очередь из 500 фур. Перед этим власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен грузовых авто на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.

В марте этого года на границе Казахстана и Узбекистана наблюдалось скопление людей и авто. В КНБ сообщили, что это было связано с празднованием Наурыза.

Недавно стало известно, как долго будут ремонтировать пункты пропуска Казахстана с Китаем и Узбекистаном.