Скопление машин на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ
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Скопление автотранспорта на границе Казахстана с Кыргызстаном объяснили ремонтом дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.
Пограничная служба КНБ разместила в Telegram информацию о том, что сейчас на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска "Кеген" Алматинской области наблюдается скопление транспортных средств.
"Это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории. Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.
Просим учесть данные обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения", - сообщили в КНБ.
Напомним, в мае 2022 года в ходе встречи кыргызстанской и казахстанской сторон говорилось, что до конца 2025 года планируется реконструировать семь пунктов пропуска. Всего на границе двух стран их восемь.
Отметим, что на границе Казахстана и Кыргызстана нередко происходит скопление автотранспорта. В ноябре прошлого года перед КПП "Ак-Тилек - автодорожный" образовалась очередь из 500 фур. Перед этим власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен грузовых авто на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.
В марте этого года на границе Казахстана и Узбекистана наблюдалось скопление людей и авто. В КНБ сообщили, что это было связано с празднованием Наурыза.
Недавно стало известно, как долго будут ремонтировать пункты пропуска Казахстана с Китаем и Узбекистаном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2136360-skoplenie-mashin-na-granice-s-kyrgyzstanom-obyasnili-v-knb/