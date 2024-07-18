Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Скопление машин на границе с Кыргызстаном объяснили в КНБ

Опубликовано:

Скопление машин на дорожном мосту
Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Скопление автотранспорта на границе Казахстана с Кыргызстаном объяснили ремонтом дорожного полотна, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Пограничная служба КНБ разместила в Telegram информацию о том, что сейчас на казахстанско-кыргызской границе в пункте пропуска "Кеген" Алматинской области наблюдается скопление транспортных средств.

"Это связано с ремонтом дорожного полотна в приграничной зоне на сопредельной территории. Иные КПП работают в штатном режиме, никаких ограничений не вводилось.

Просим учесть данные обстоятельства и по возможности скорректировать маршрут передвижения", - сообщили в КНБ.

Напомним, в мае 2022 года в ходе встречи кыргызстанской и казахстанской сторон говорилось, что до конца 2025 года планируется реконструировать семь пунктов пропуска. Всего на границе двух стран их восемь.

Отметим, что на границе Казахстана и Кыргызстана нередко происходит скопление автотранспорта. В ноябре прошлого года перед КПП "Ак-Тилек - автодорожный" образовалась очередь из 500 фур. Перед этим власти Кыргызстана заявляли о скоплении сотен грузовых авто на границе с Казахстаном. Они также связывали это с увеличением экспорта сельскохозяйственной продукции и товаров народного потребления.

В марте этого года на границе Казахстана и Узбекистана наблюдалось скопление людей и авто. В КНБ сообщили, что это было связано с празднованием Наурыза.

Недавно стало известно, как долго будут ремонтировать пункты пропуска Казахстана с Китаем и Узбекистаном.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2136360-skoplenie-mashin-na-granice-s-kyrgyzstanom-obyasnili-v-knb/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie