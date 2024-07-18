"Расцениваем как предателя": глава КУИС о сотрудниках-коррупционерах

Глава КУИС на сегодняшнем брифинге СЦК рассказал о борьбе с коррупцией среди сотрудников уголовно-исправительной системы Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Тенизжан Джанибеков выразил свое отношение к коррупции.

"Ведется борьба с коррупцией в наших рядах. Каждого, кто совершает такие поступки, мы расцениваем как предателя, так как по его вине могут пронести в учреждение запрещенные предметы, могут быть там и оружие, и другие предметы. Это может в последующем обернуться против наших же сотрудников или против других людей", - заявил глава КУИС.

Ранее суд в Усть-Каменогорске вынес приговор в отношении заместителя начальника ДУИС по ВКО. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем создания благоприятных и привилегированных условий отбывания наказания для осужденного - экс-руководителя ТОО "Оператор РОП" Медета Кумаргалиева.

Перед этим в СКО был задержан начальник Департамента уголовно-исполнительной системы - он подозревался во взятке.

В начале июня Антикор сообщил о системных коррупционных рисках в сфере здравоохранения. В конце прошлого года агентство выявило такие же нарушения в сфере спорта - говорилось о нерациональных тратах и хищении госсредств.