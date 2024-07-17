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Токаеву доложили об оценке качества баз данных 9 госорганов Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев, Жандос Шаймарданов и Ерулан Жамаубаев
Токаев на встрече с Шаймардановым. Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандосом Шаймардановым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

Президент был ознакомлен с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными. Как сообщил Жандос Шаймарданов, Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников.  

До конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.

Глава государства был проинформирован о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.

Председатель агентства сообщил, что реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.

По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении.

Напомним, Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам в сентябре прошлого года. До этого назначения был главой Бюро нацстатистики.

Отметим, согласно информации на официальном сайте, Агентство по стратегическому планированию и реформам разрабатывает государственную политику в сфере стратегического планирования, проводит мониторинг и оценку реализации стратегических планов развития, является центральным органом, ответственным за разработку новой системы государственного управления.

Орган непосредственно подчинен и подотчетен президенту Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2135490-tokaev-prinyal-glavu-aspir-zhandosa-shaymardanova/

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