Токаеву доложили об оценке качества баз данных 9 госорганов Казахстана
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Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандосом Шаймардановым, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.
Президент был ознакомлен с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными. Как сообщил Жандос Шаймарданов, Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников.
До конца текущего года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.
Глава государства был проинформирован о переходе агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации.
Председатель агентства сообщил, что реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.
По итогам встречи президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении.
Напомним, Шаймарданов возглавил Агентство по стратегическому планированию и реформам в сентябре прошлого года. До этого назначения был главой Бюро нацстатистики.
Отметим, согласно информации на официальном сайте, Агентство по стратегическому планированию и реформам разрабатывает государственную политику в сфере стратегического планирования, проводит мониторинг и оценку реализации стратегических планов развития, является центральным органом, ответственным за разработку новой системы государственного управления.
Орган непосредственно подчинен и подотчетен президенту Республики Казахстан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2135490-tokaev-prinyal-glavu-aspir-zhandosa-shaymardanova/