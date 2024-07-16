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Минэнерго заявило о дискредитации участников строительства АЭС в Казахстане

Опубликовано:

АЭС на берегу водоема
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня на брифинге кабмина глава Минэнерго заявил, что некоторые журналисты эмоционально относятся к вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Есть группы лоббистов, мы это тоже понимаем, которые ориентированы на недопущение тех или иных вендоров (компании-производители – прим. ред.). Это явно организованная кампания по дискредитации тех или иных участников, мы это тоже мониторим.

Есть журналисты, которые недостаточно серьезно еще разобрались в вопросе и больше ориентируются на эмоции, не понимая, насколько глубоко уже сейчас ушел уровень систем безопасности в развитии атомной технологии, насколько глубоко уже продвинулись системы в части защиты окружающей среды, технологий, физической безопасности и так далее", – заявил Алмасадам Саткалиев.

При этом сегодня глава Минэнерго отмечал, что вопрос будущего референдума в Казахстане – не вопрос о строительстве одной атомной станции или единичной АЭС в Казахстане.

"Речь идет о развитии атомной энергетики. Атомная энергетика – это часть атомной индустрии", – говорил он.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, в 2019 году стало известно, что в Алматинской области намерены построить казахстанскую АЭС. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В июне глава государства озвучил, что референдум по строительству АЭС в Казахстане состоится этой осенью. При этом точная дата не называлась.

При этом глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2134785-orientiruyutsya-na-emocii-minenergo-zayavilo-o-diskreditacii-uchastnikov-stroitelstva-aes-v-kazahstane/

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