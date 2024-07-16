Токаев встретился с главой Нацбанка
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Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад председателя Нацбанка РК Тимура Сулейменова о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Глава государства заслушал отчет об итогах реализации Национальным банком денежно-кредитной политики в январе-июне 2024 года.
Тимур Сулейменов проинформировал президента о развитии экономической ситуации в Казахстане и мире, динамике инфляции и мерах по ее стабилизации.
В частности, председатель Нацбанка доложил о замедлении годовой инфляции и сохраняющихся при этом проинфляционных факторах внутри экономики. Кроме этого, было доложено о состоянии активов ЕНПФ и золотовалютных резервов.
Также была представлена информация о ходе реализации поручений главы государства по реализации проектов по развитию Национальной платежной системы и принципов Открытого банкинга, созданию Антифрод-центра для защиты средств казахстанцев от мошенников.
По итогам встречи глава государства поставил ряд задач по деятельности Национального банка, в том числе по дальнейшей стабилизации инфляции и построению цифровой финансовой инфраструктуры.
Напомним, в начале июня сообщалось, что в Казахстане планируют запустить Антифрод-центр, который будет оперативно реагировать на мошеннические транзакции и блокировать их.
Также отметим, что на прошлой неделе Нацбанк объявил очередное решение по базовой ставке – она была снижена до 14,25% годовых.
Позже аналитики объясняли, зачем Нацбанк снижает базовую ставку в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2134764-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-nacbanka/