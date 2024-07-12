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Одна из богатейших женщин Казахстана отказалась от гражданства России

Опубликовано:

Айдан Сулейменова
Айдан Сулейменова. Фото: facebook.com/fondayala

Бизнесвумен и основатель фонда "Аяла" Айдан Сулейменова отказалась от гражданства России. Соответствующий указ подписал глава РФ Владимир Путин, передает NUR.KZ.

Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2024 года "О приеме в гражданство Российской Федерации и выходе из гражданства Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовых документов РФ.

Согласно указу, президент России удовлетворил заявление о выходе из гражданства Айдан Тулетаевны Сулейменовой, родившейся 4 апреля 1968 года в Казахстане.

На официальном сайте фонда "Аяла" указано, что Айдан Сулейменова является основательницей фонда. Сулейменова 10 лет проработала терапевтом, а позже основала собственный бизнес.

Согласно данным Forbes.kz за 2023 год, Айдан Сулейменова занимает 8 место в рейтинге богатейших рантье Казахстана. Ее предполагаемая выручка составляет 4,3 млрд тенге.

Айдан Сулейменова, по данным портала, совместно с партнерами владеет столичными ТРЦ Keruen City и ТРЦ Talan Gallery, держит долю в ТРЦ Keruen. Также в портфель компании Сулейменовой входит 50% ТРЦ Keruen City в Актобе.

Справочно: в Большом юридическом словаре указано, что рантье – лица, живущие на доходы (проценты) от денежного капитала, предоставленного взаем, или ценных бумаг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2132910-odna-iz-bogateyshih-zhenshchin-kazahstana-otkazalas-ot-grazhdanstva-rossii/

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