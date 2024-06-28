Министр Балаева поздравила работников СМИ с праздником

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником. Она высказалась о роли журналистов в современном Казахстане, передает NUR.KZ.

"Поздравляю всех работников СМИ с профессиональным праздником!

Мы живем в очень интересное время, когда в Казахстане осуществляются глобальные реформы, охватывающие все сферы нашей жизни.

Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане.

Масштабные преобразования, инициированные главой государства - ключевой фактор успешного построения "Справедливого Казахстана" - демократического и экономически мощного государства.

Это государство, в котором системообразующим является принцип "Закон и Порядок", справедливость и равноправие для всех граждан, общество с высоким уровнем внутренней культуры, где граждане чувствуют себя в безопасности, имеют доступ к качественному образованию, здравоохранению, удовлетворяют свои материальные, духовные и социальные потребности", - говорится в сообщении Аиды Балаевой в Facebook.

Министр высказалась о миссии журналистов в современном Казахстане.

"Всего за несколько лет общество и государство стали совершенно другими. Сегодня мы живем в совершенно иной системе ценностей, ориентированной на демократию и развитие.

Миссия журналистов, конечно, заключается не только в фиксации происходящих процессов. Освещая события и информируя народ, вы раскрываете и объясняете читателю и зрителю смысл, суть и конечную цель реализуемых преобразований, формируете объективное общественное мнение. То есть принимаете самое непосредственное участие в реализации реформ.

Формирование социальной ответственности, общественной культуры, гражданского самосознания, приверженности к традиционным культурным ценностям, разъяснение других актуальных вопросов и еще многое другое - все это сфера деятельности журналистов.

Сегодня журналистика вышла на самый высокий уровень значимости и ответственности в общественной жизни. Еще раз благодарю вас за ваш тяжелый и такой нужный труд, желаю творческих успехов, вдохновения и благодарной аудитории!" - подытожила Балаева.