Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Министр Балаева поздравила работников СМИ с праздником

Опубликовано:

Аида Балаева
Аида Балаева. Архивное фото: официальный сайт Министерства культуры и информации

Министр культуры и информации РК Аида Балаева поздравила работников СМИ с профессиональным праздником. Она высказалась о роли журналистов в современном Казахстане, передает NUR.KZ.

"Поздравляю всех работников СМИ с профессиональным праздником!

Мы живем в очень интересное время, когда в Казахстане осуществляются глобальные реформы, охватывающие все сферы нашей жизни.

Не будет преувеличением сказать, что вы сегодня пишете новую историю Казахстана, являясь связующим мостом между государством и обществом, освещая и фиксируя все важнейшие события, происходящие в Казахстане.

Масштабные преобразования, инициированные главой государства - ключевой фактор успешного построения "Справедливого Казахстана" - демократического и экономически мощного государства.

Это государство, в котором системообразующим является принцип "Закон и Порядок", справедливость и равноправие для всех граждан, общество с высоким уровнем внутренней культуры, где граждане чувствуют себя в безопасности, имеют доступ к качественному образованию, здравоохранению, удовлетворяют свои материальные, духовные и социальные потребности", - говорится в сообщении Аиды Балаевой в Facebook.

Министр высказалась о миссии журналистов в современном Казахстане.

"Всего за несколько лет общество и государство стали совершенно другими. Сегодня мы живем в совершенно иной системе ценностей, ориентированной на демократию и развитие.

Миссия журналистов, конечно, заключается не только в фиксации происходящих процессов. Освещая события и информируя народ, вы раскрываете и объясняете читателю и зрителю смысл, суть и конечную цель реализуемых преобразований, формируете объективное общественное мнение. То есть принимаете самое непосредственное участие в реализации реформ.

Формирование социальной ответственности, общественной культуры, гражданского самосознания, приверженности к традиционным культурным ценностям, разъяснение других актуальных вопросов и еще многое другое - все это сфера деятельности журналистов.

Сегодня журналистика вышла на самый высокий уровень значимости и ответственности в общественной жизни. Еще раз благодарю вас за ваш тяжелый и такой нужный труд, желаю творческих успехов, вдохновения и благодарной аудитории!" - подытожила Балаева.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2125665-ministr-balaeva-pozdravila-rabotnikov-smi-s-prazdnikom/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie