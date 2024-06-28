"Это будет выгодная инвестиция": глава Нацбанка о покупке акций "Казатомпрома" за счет средств Нацфонда

Глава Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах парламента прокомментировал сегодня вложение средств из Нацфонда в акции "Казатомпрома", передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, насколько соответствует действительности информация о том, что планируется вложение средств из Нацфонда в акции "Казатомпрома".

"Как вы знаете, сейчас прорабатывается соответствующее решение правительства, я хотел бы подчеркнуть, что это не решение Национального банка, потому что "Казатомпромом" владеет "Самрук-Казына", где единственный акционер - это правительство, поэтому это решение правительства.

Они сейчас думают о том, чтобы инвестировать часть денег Национального фонда в акции "Казатомпрома". Мы, как управляющий Нацфондом (орган - прим. ред.), естественно, сейчас ведем определенные переговоры по цене, условиям и так далее. Когда они будут известны, мы вам сообщим", - заверил глава Нацбанка.

По его словам, условия будут рыночные.

"Это акции, это возможная покупка акций, поэтому там сроков нет. Что касается условий, естественно, что мы, как Национальный банк, управляющий национальным фондом, будем обеспечивать защиту интересов от фонда", - отметил он.

Представители СМИ поинтересовались не повторится ли ситуация, как это было с акциями Air Astana.

"Инвестиции в акции нашего, да не только нашего - мирового гиганта. Вы знаете, "Казатомпром" - номер один по добыче в целом в мире. Поэтому достаточно, наверное, выгодная инвестиция. Но мы сейчас условия все обговариваем. Хочу одно обещать, что интерес Национального фонда мы, как управляющий этим фондом, будем защищать максимально. Не беспокойтесь об этом.

"Казатомпром", как я уже сказал, - это компания, которая добывает около 40% в мировой добычи, это мировой гигант. С точки зрения урана "Казатомпром" - это мощнейшая компания, поэтому здесь это не только внутренними факторами определяется, это определяется глобальными. На уран спрос большой, атомная энергетика везде на данный момент находится в фазе роста в связи с переходом на зеленую экономику, поэтому "Казатомпрому", мне кажется, нужно ожидать хороших результатов", - резюмировал глава Нацбанка.

Отметим, по информации на официальном сайте, "Казатомпром" имеет статус национального оператора Казахстана по экспорту и импорту урана и его соединений, ядерного топлива для АЭС, специального оборудования и технологий.

Данный статус предоставляет компании определенные привилегии, включая получение прав на недропользование путем прямых переговоров с правительством Республики Казахстан, и, соответственно, приоритетный доступ к высококачественным месторождениям природного урана в РК, пригодным для осуществления добычи методом подземного скважинного выщелачивания (ПСВ).

Напомним, недавно сообщалось, что акции компании Air Astana сильно подешевели после первичного размещения. Но, решив продать их обратно компании, сделать это придется по рыночной, а не изначальной цене.

В начале 2024 года компания Air Astana провела первичное публичное размещение своих акций (IPO). Их изначальная стоимость составила 1 073,83 тенге за штуку. Также ранее стало известно, что в акции Air Astana были вложены пенсионные накопления казахстанцев.