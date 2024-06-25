Глава Минэнерго заявил, что ТЭЦ Казахстана нужно быстрее погасить многомиллиардные долги

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сегодня на заседании кабмина рассказал, сколько задолжали ТЭЦ страны за топливо, передает корреспондент NUR.KZ.

Алмасадам Саткалиев указал на значительный объем кредиторской задолженности энергопроизводящих организаций Казахстана за используемое топливо.

"Задолженность энергопроизводящих организаций перед АО "КазТрансГаз-Аймак" составляет 24,6 млрд тенге. Также имеется задолженность перед ТОО "Богатырь-Комир" в сумме 6 млрд тенге", – заявил он.

Глава Минэнерго призвал энергопредприятия ускорить погашение задолженностей.

Также сегодня премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что ранее поручал не продлевать сроки ремонта теплоисточников в Казахстане. Однако одна из компаний его поручение нарушила.

При этом в начале апреля глава кабмина подчеркивал, что в предстоящем отопительном сезоне будет особый спрос с местных властей.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

Добавим, что в Казахстане периодически сообщается о перебоях с тепло- и энергоснабжением в течение отопительных сезонов.

Так, например, в декабре прошлого года в Балхаше и Актау из-за аварии часть населения осталась без отопления, в Атырау наблюдались проблемы с водоснабжением.

А на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе. Из-за этого была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. При этом тогда министр энергетики Алмасадам Саткалиев, говоря об этих случаях, отмечал, что они не попадают под определение аварий.

Перед новым годом сообщалось, что жители одного из ЖК в Астане больше недели сидят без отопления в своих квартирах.

А за отопительный период 2022-2023 года в Казахстане произошло сразу несколько крупных аварий на ТЭЦ, например в Экибастузе и Риддере.

Также в апреле прошлого года рейтинг самых изношенных в Казахстане ТЭЦ показывали в правительстве.