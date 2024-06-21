"Мы же не формируем график Луны": министр Жакупова – о "пропавшем" выходном на Курбан айт

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова в кулуарах правительства объяснила, почему казахстанцы не отдохнули 17 июня, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минтруда Светлана Жакупова ответила на вопросы журналистов о "пропавшем" выходном, который изначально был указан в календаре праздничных дат на 17 июня.

"Я прекрасно понимаю чувства наших казахстанцев. В конце года мы запрашиваем буквально у всех государственных органов, которые имеют отношение к определению праздничных дней. В том числе у Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК). Они официально нам представили информацию, что первый день Курбан айта у нас будет 17 числа. В соответствии с этим и был составлен календарь", - сказала Жакупова.

Она добавила, что в письме ДУМК была сноска, что этот день может сдвигаться, в зависимости от календаря. За две недели до Курбан айта Минтруда получило письмо о том, что первый день праздника придется на 16 июня, который уже был выходным днем.

Журналисты спросили, ожидать ли более точного календаря в 2025 году.

"Мы же не формируем календарь и график Луны. Заранее не знали", - ответила Светлана Жакупова.

О том, что 17 июня будет рабочим днем, стало известно 7 июня. Тогда Духовное управление мусульман Казахстана определило 16 июня первым днем праздника Курбан айт. Тогда же в Минтруда сделали заявление.

Сообщалось, что часть казахстанцев уже запланировала поездки и другие дела на дополнительный выходной. Как отмечали некоторые из них, планы пришлось менять.

Позже в Минтруда объяснили, почему выходной на Курбан айт "перенесли" на 16 июня.

Курбан айт - один из самых больших мусульманских праздников. В переводе с арабского "Курбан айт" - "праздник жертвы". Он символизирует завершение паломничества в Мекку (Хаджа) - пятого столпа ислама после шахады, молитвы, милостыни и поста. Праздник призван повысить нравственность и религиозность человека.