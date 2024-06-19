Казахстанцы смогут продавать излишки электроэнергии: Токаев подписал закон

Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам поддержки использования ВИЭ и электроэнергетики", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, подписанный президентом закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.

"В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие "маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии" – технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Владельцы маломасштабных ВИЭ, как и сейчас, смогут использовать электроэнергию и/или тепловую энергию, выработанную такими объектами, на свои нужды, продавать излишки электроэнергии энергоснабжающей организации", — говорится в сообщении.

При этом излишки электроэнергии будут выкупаться электроснабжающей организацией по предельной цене (без дифференциации по группам потребителей), устанавливаемой Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

"Для гарантированного закупа электроэнергии, выработанной маломасштабным ВИЭ, и исключения барьеров доступа к электросетям установлена обязанность энергоснабжающих организаций по обязательному заключению договоров купли-продажи электроэнергии, а также энергопередающих организаций – по обеспечению им беспрепятственного доступа к своим сетям.

️С целью увеличения доли гидроэнергетического потенциала страны малым гидроэлектростанциям (МГЭС), суммарной мощностью не более 10 мегаватт, введенным в эксплуатацию до 1 июля 2023 года, разрешена реализация электроэнергии, выработанной ими, напрямую электроснабжающим организациям, то есть без единого закупщика.

Электроэнергия, выработанная МГЭС, в приоритетном порядке будет выкупаться энергоснабжающими организациями по предельному тарифу, устанавливаемому Министерством энергетики. Тариф будет переутверждаться в установленном порядке (каждые 7 лет)", — отмечается в сообщении Акорды.

Законом также скорректированы условия заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и/или расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Кроме этого внедряется кредитование строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности за счет бюджетных средств.

Отмечается, что правила кредитования будут утверждены Министерством энергетики по согласованию с Министерством финансов.

Текст закона публикуется в печати.

Напомним, в начале июня стало известно, что сенат принял поправки в закон о возобновляемой энергии, согласно которым казахстанцы смогут устанавливать на своих домах солнечные панели. Отмечалось, что новые правила призваны стимулировать казахстанцев пользоваться "зелеными" технологиями.

На официальном сайте ООН указано, что возобновляемая энергия – это энергия, получаемая из природных источников, которые пополняются со скоростью, превышающей скорость ее потребления. Примерами таких постоянно пополняемых источников являются солнечный свет и ветер.

В противоположность им ископаемые виды топлива – уголь, нефть и газ – являются невозобновляемыми ресурсами, на формирование которых уходят сотни миллионов лет. При сжигании ископаемых видов топлива для производства энергии происходят выбросы вредных парниковых газов, таких как углекислый газ.

Получение энергии из возобновляемых источников сопряжено с гораздо меньшими выбросами, чем сжигание ископаемого топлива. Переход от ископаемых видов топлива, на которые в настоящее время приходится львиная доля выбросов, к возобновляемым источникам энергии имеет ключевое значение для преодоления климатического кризиса.