Выброс нитрозного газа случился в Актау: экологи нагрянут с проверкой в "КазАзот"

Кратковременный выброс нитрозного газа случился на предприятии "КазАзот". В связи с происшествием назначена проверка, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент экологии по Мангистау.

"17 июня примерно в 7 часов 40 минут утра произошел кратковременный выброс нитрозного газа из-за отклонения от нормального технологического режима во время пусковых работ на агрегате №3 в цехе АО "КазАзот", - говорится в сообщении департамента экологии по Мангистауской области в Instagram.

Сообщается, что в связи с происшествием назначена внеплановая проверка в отношении АО "КазАзот".

По информации на официальном сайте предприятия, "КазАзот"- единственный производитель аммиака и аммиачной селитры в Казахстане.

В 2021 году компания побила собственный рекорд по выпуску готовой продукции: 337 тысяч тонн аммиачной селитры было выработано всего за 11 месяцев. Предыдущий рекорд был поставлен в 2017 году. Тогда за год было произведено 337 тысяч тонн аммиачной селитры.

Отметим, нитрозные газы образуются при очистке газов от оксидов азота при производстве концентрированной азотной кислоты. Они (кроме N2O) вызывают при ингаляции химические ожоги в области дыхательных путей (образование азотистой и азотной кислот), отеку голосовых связок и легких, нарушениям со стороны ЦНС, передает Neftegaz.ru.