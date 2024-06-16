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Токаев поздравил врачей Казахстана

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил медицинских работников Казахстана с профессиональным праздником, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем медицинского работника опубликовали в Акорде.

"Уважаемые врачи, работники сферы здравоохранения!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы выполняете ответственную и благородную миссию, изо дня в день заботясь о здоровье граждан, самоотверженно спасая жизни людей.

Развитие системы здравоохранения, всесторонняя поддержка врачей – одна из приоритетных задач государства. Ваш неустанный труд заслуживает самого высокого признания и уважения. Недавно был принят закон, направленный на укрепление статуса и комплексную защиту прав медицинских работников.

Впервые учреждено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері", которое присваивается за выдающиеся заслуги перед страной. Неизменно следуя идеалам и ценностям концепции "Адал азамат", вы показываете пример подлинного профессионализма и беззаветной верности врачебному долгу.

Выражаю вам искреннюю признательность за вашу созидательную деятельность на благо общества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых достижений!", - поздравил президент.

Напомним, что согласно официальному перечню праздничных дат в РК, День медицинского работника отмечается каждое третье воскресенье июня.

В Казахстане празднование Дня медицинского работника установлено в 1998 году Указом Президента Республики Казахстан. Сегодня дату проведения профессионального праздника медицинских работников в РК регулирует постановление правительства страны от 31 октября 2017 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2118126-tokaev-pozdravil-vrachey-kazahstana/

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