МИД Казахстана начал прием заявок на конкурс "Казахстан глазами зарубежных СМИ"

МИД РК в партнерстве с Клубом главных редакторов Казахстана объявляет о начале приема заявок на 9-й конкурс "Казахстан глазами зарубежных СМИ" для иностранных журналистов, пишущих и снимающих различные материалы о Казахстане, сообщается на сайте министерства.

С 2014 года конкурс отбирает текстовые и видеоматериалы иностранных авторов, которые наиболее креативно, достоверно и объективно освещают различные аспекты казахстанской действительности.

"В наше время социальные сети играют все более значимую роль в предоставлении качественного контента, и мы с радостью призываем блогеров и активных пользователей социальных платформ поделиться своими уникальными взглядами на Казахстан", - отмечают в министерстве.

К участию в конкурсе принимаются заявки с информационными (аналитическими, культурно-развлекательными, документальными и др.) материалами о Казахстане, которые были размещены в зарубежных СМИ или в социальных сетях в период с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года.

Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и области Мангистау, где их будет ждать насыщенная культурная программа.

В этом году партнерами конкурса выступили АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), НАО «Казахстанское агентство международного развития «KazAID», Ассоциация национальных видов спорта и национальный телевизионный канал «Jibek Joly».

Помимо основных тематик, в этом году будут представлены новые номинации от «KazAID» и Ассоциации национальных видов спорта, в рамках которых будут определены два победителя.

По итогам конкурса будут определены пять победителей из пяти географических направлений:

Северной и Южной Америки;

Европы;

СНГ;

Ближнего Востока и Африки;

Азиатско-Тихоокеанского региона,

а также четыре лауреата в номинациях по темам туризма, СВМДА, KazAID и национальных видов спорта.

Кроме того, по устоявшейся традиции, специально для лауреатов конкурса будут организованы встречи с представителями государственного сектора, экспертами и журналистами, деятелями науки и культуры Казахстана.

Победители конкурса будут определяться жюри, в состав которого входят руководители и ответственные сотрудники Министерства иностранных дел РК, Клуба главных редакторов Казахстана, Kazakh Tourism, СВМДА, KazAID, Ассоциации национальных видов спорта, а также телеканала Jibek Joly.

Все работы необходимо выслать не позднее 1 августа 2024 года на электронную почту mediacontest2024@mfa.kz.

Результаты конкурса планируется объявить до 5 августа 2024 года.

Для получения дополнительной информации следует обращаться по адресу mediacontest2024@mfa.kz или по телефону +77172720987.

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