Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Подозрительные транзакции на 2 трлн тенге проверяет Генпрокуратура Казахстана

Опубликовано:

Кассир пересчитывает деньги
Кассир с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о результатах работы по возврату государству незаконно выведенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, на сегодня ведомство анализирует сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом.

"Анализом охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге", - проинформировали в надзорном органе.

По результатам этой работы комиссия уже одобрила соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов.

Помимо этого, государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое.

"Некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге. В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т.д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Вместе с тем лица из реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально-уязвимых групп.

Сообщается также, что Комитет по возврату активов подал многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения.

"По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге", - проинформировали в ГП.

Всего с 2022 года Казахстану были возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 750 млн долларов США.

Работа в данном направлении продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В конце ноября бывший премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в сенате, рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов. На тот момент, по данным спикера, государству было возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути находилось порядка 600 млн долларов из-за рубежа.

Уже в декабре экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы. При этом акцентировав внимание на том, что возврат производится добровольно.

Добавим, что в конце апреля Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. Тогда сообщалось, что возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112429-podozritelnye-tranzakcii-na-2-trln-tenge-proveryaet-genprokuratura-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.