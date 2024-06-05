Подозрительные транзакции на 2 трлн тенге проверяет Генпрокуратура Казахстана

В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о результатах работы по возврату государству незаконно выведенных активов, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, на сегодня ведомство анализирует сведения о более чем 1 тыс. объектов имущества в Казахстане и свыше 150 объектах за рубежом.

"Анализом охвачены ценные бумаги на 600 млрд тенге. Установлено свыше 200 банковских счетов в стране и 140 – за рубежом. Проверяются подозрительные транзакции на сумму около 2 трлн тенге", - проинформировали в надзорном органе.

По результатам этой работы комиссия уже одобрила соглашения и иски о возврате государству активов на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства в размере 272 млрд тенге. Они будут направлены на реализацию значимых социальных и экономических проектов.

Помимо этого, государству переданы активы в стране и за рубежом на сумму свыше 50 млрд тенге. В их числе ряд стратегических месторождений, компаний-монополистов, десятки тысяч гектаров земель, а также производственные объекты, отели, бизнес-центры, виллы, апартаменты, люксовые автомобили, ювелирные изделия и многое другое.

"Некоторые субъекты реестра добровольно приняли на себя обязательства по реализации высокотехнологичных инвестпроектов общей стоимостью 30 млрд тенге. В их числе производственные объекты по выпуску химической и пищевой продукции, труб, упаковок и т.д. Тем самым планируется создать не менее 300 новых рабочих мест, ежегодные налоговые отчисления должны составить свыше 1 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Вместе с тем лица из реестра добровольно обязались построить современный культурно-образовательный центр стоимостью более 5 млрд тенге, услугами которого смогут безвозмездно пользоваться люди с особыми потребностями и представители других социально-уязвимых групп.

Сообщается также, что Комитет по возврату активов подал многочисленные иски, в том числе в отношении активов необъяснимого происхождения.

"По одному из них уже вынесено и вступило в силу судебное решение о принудительном возврате более 11 млн долларов США, а также ювелирных изделий и культурных ценностей на сумму 400 млн тенге", - проинформировали в ГП.

Всего с 2022 года Казахстану были возвращены активы на общую сумму порядка 1,7 трлн тенге, в том числе из-за рубежа – свыше 750 млн долларов США.

Работа в данном направлении продолжается, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Подписан был также ряд сопутствующих законов.

В сентябре 2023 года стало известно, что правительство постановило создать ТОО "Компания по управлению возвращенными активами" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.

Предметами деятельности товарищества были определены управление, обеспечение сохранности, реализацию активов, возвращенных в порядке, установленном законом РК "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и другими законами страны.

В октябре президент Токаев провел совещание по вопросу возврата незаконно приобретенных активов, где озвучил конкретные поручения.

В конце ноября бывший премьер-министр Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в сенате, рассказал о суммах, которые удалось вернуть в процессе работы комиссии по возврату активов. На тот момент, по данным спикера, государству было возвращено активов на сумму порядка 1 трлн тенге уже и в пути находилось порядка 600 млн долларов из-за рубежа.

Уже в декабре экс-министр финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, как возвращают ранее выведенные незаконно из страны активы. При этом акцентировав внимание на том, что возврат производится добровольно.

Добавим, что в конце апреля Бектенов провел заседание комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. Тогда сообщалось, что возвращенные средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков.