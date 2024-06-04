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Токаев дал поручения постпреду Казахстана при ООН

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Кайрат Умаров
Касым-Жомарт Токаев и Кайрат Умаров. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.

Напомним, Кайрат Умаров был назначен постоянным представителем Казахстана при ООН 16 мая.

Согласно информации с официального сайта представительства, Республика Казахстан стала членом Организации Объединенных Наций 2 марта 1992 года.

Постоянное представительство Республики Казахстан при ООН в Нью-Йорке было создано 5 июня 1992 года. С тех пор Казахстан принимает активное участие в работе ООН и ее специализированных органов.

Ранее президент провел встречу с новым послом Казахстана в Беларуси.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112189-tokaev-dal-porucheniya-postpredu-kazahstana-pri-oon/

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