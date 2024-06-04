Токаев дал поручения постпреду Казахстана при ООН
Опубликовано:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.
Напомним, Кайрат Умаров был назначен постоянным представителем Казахстана при ООН 16 мая.
Согласно информации с официального сайта представительства, Республика Казахстан стала членом Организации Объединенных Наций 2 марта 1992 года.
Постоянное представительство Республики Казахстан при ООН в Нью-Йорке было создано 5 июня 1992 года. С тех пор Казахстан принимает активное участие в работе ООН и ее специализированных органов.
Ранее президент провел встречу с новым послом Казахстана в Беларуси.
Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2112189-tokaev-dal-porucheniya-postpredu-kazahstana-pri-oon/